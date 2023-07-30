Ситна вечеря на всю сім’ю за 20 хвилин: неперевершений рецепт запеченої з ковбасками пасти

Ідеальний варіант для всієї родини

Що робити, якщо у холодильнику залишилося кілька ковбасок для гриля? Приготувати запечену із ковбасками пасту!

Смачну ароматну страву за рецептом Shuba рідні розхватають гарячою прямо з деко! А якщо все ж таки залишиться трохи пасти, її можна заморозити прямо в контейнері та швидко розігріти в мікрохвильовій печі при необхідності.

Як приготувати пасту з ковбасками

Інгредієнти на 4 порції:

оливкова олія — 1 ст. л.;

цибуля — 1 шт.;

часник, зубчики — 2 шт.;

ковбаски — 8 шт.;

консервовані помідори — 400 г;

овочевий бульйон — 300 мл;

масло вершкове — 50 г;

борошно пшеничне — 50 г;

молоко — 500 г;

паста — 400 г.

Спосіб приготування:

Очистьте і наріжте цибулю та часник. Обсмажте їх на великій сковороді до м’якості та прозорості, тушкуйте протягом 2 хвилин. Наріжте ковбаски та обсмажте з усіх боків до рум’яної скоринки. До ковбасок додайте помідори та овочевий бульйон, улюблені спеції та тушкуйте 10 хвилин на помірному вогні. Розтопіть вершкове масло, додайте до нього трохи борошна і перемішайте. Готуйте 2 хвилини на середньому вогні, поступово додаючи молоко та постійно помішуючи. Суміш доведіть до кипіння, готуйте до загусання та зніміть з вогню. Посоліть, поперчіть. Зваріть пасту згідно з інструкцією на упаковці, процідіть. Пасту та ковбасно-томатну суміш помістіть у форму для запікання та залийте соусом. Розігрійте духовку до 200 градусів. Запікайте пасту протягом 15 хвилин.

Подавайте таку пасту з улюбленим салатом та насолоджуйтесь! Смачного!