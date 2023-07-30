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Ситна вечеря на всю сім’ю за 20 хвилин: неперевершений рецепт запеченої з ковбасками пасти

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Запечену пасту з ковбасками швидко зметуть зі столу
Запечену пасту з ковбасками швидко зметуть зі столу. Фото shuba.life

Ідеальний варіант для всієї родини

Що робити, якщо у холодильнику залишилося кілька ковбасок для гриля? Приготувати запечену із ковбасками пасту!

Смачну ароматну страву за рецептом Shuba рідні розхватають гарячою прямо з деко! А якщо все ж таки залишиться трохи пасти, її можна заморозити прямо в контейнері та швидко розігріти в мікрохвильовій печі при необхідності.

Як приготувати пасту з ковбасками

Інгредієнти на 4 порції:

  • оливкова олія — 1 ст. л.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник, зубчики — 2 шт.;
  • ковбаски — 8 шт.;
  • консервовані помідори — 400 г;
  • овочевий бульйон — 300 мл;
  • масло вершкове — 50 г;
  • борошно пшеничне — 50 г;
  • молоко — 500 г;
  • паста — 400 г.

Спосіб приготування:

  1. Очистьте і наріжте цибулю та часник. Обсмажте їх на великій сковороді до м’якості та прозорості, тушкуйте протягом 2 хвилин.
  2. Наріжте ковбаски та обсмажте з усіх боків до рум’яної скоринки. До ковбасок додайте помідори та овочевий бульйон, улюблені спеції та тушкуйте 10 хвилин на помірному вогні.
  3. Розтопіть вершкове масло, додайте до нього трохи борошна і перемішайте. Готуйте 2 хвилини на середньому вогні, поступово додаючи молоко та постійно помішуючи. Суміш доведіть до кипіння, готуйте до загусання та зніміть з вогню. Посоліть, поперчіть.
  4. Зваріть пасту згідно з інструкцією на упаковці, процідіть.
  5. Пасту та ковбасно-томатну суміш помістіть у форму для запікання та залийте соусом.
  6. Розігрійте духовку до 200 градусів. Запікайте пасту протягом 15 хвилин.

Подавайте таку пасту з улюбленим салатом та насолоджуйтесь! Смачного!

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#Рецепт #Паста #Ковбаски #Готуємо вдома