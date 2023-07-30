Коли будуть облизані всі пальці, вас запитають рецепт: краще за рецепт запечених яблук не знайдете
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ідеальна страва для всієї родини
Один з найкращих варіантів смачно приготувати яблука – це смачно запекти їх. Такий десерт вийде не просто смачним, але корисним та простим у приготуванні.
Якщо ж запекти яблука з родзинками та медом за рецептом "Це Смак", ви отримаєте ідеальний десерт та перекус для всіх членів сім’ї. Ароматні та солодкі печені фрукти у вас будуть просити знову і знову.
Як приготувати яблука з медом та родзинками
Інгредієнти на 7 порцій:
- яблуко — 7 шт.;
- родзинки – 200 г;
- мед — 7 ч. л.;
- кориця — 7 ч. л.;
- цукор – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Яблука промийте під проточною водою, протріть насухо. По всій поверхні фрукта зробіть дірочки вилкою.
- Акуратно зріжте верхівку плода та видаліть серцевину. Робити це потрібно обережно, щоб яблуко не розкололося. Верхівку його не викидайте.
- Помийте родзинки. Залиште їх у теплій воді на півгодини, щоб вони стали м’якшими.
- Всередину кожного яблука покладіть по одній чайній ложці меду і стільки ж сухофруктів.
- Змішайте корицю із цукром. Цією сумішшю посипте начинку усередині яблук. Накрийте кожен фрукт верхівкою.
- У форму для запікання налийте 1 см води та викладіть у неї яблука. Запікайте півгодини за 200 градусів, поки яблука не стануть м’якими.
До речі, запечені яблука – чудовий інгредієнт для смачного соусу з хріном. Спробуйте — і вам сподобається!