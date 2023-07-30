Коли будуть облизані всі пальці, вас запитають рецепт: краще за рецепт запечених яблук не знайдете

Ідеальна страва для всієї родини

Один з найкращих варіантів смачно приготувати яблука – це смачно запекти їх. Такий десерт вийде не просто смачним, але корисним та простим у приготуванні.

Якщо ж запекти яблука з родзинками та медом за рецептом "Це Смак", ви отримаєте ідеальний десерт та перекус для всіх членів сім’ї. Ароматні та солодкі печені фрукти у вас будуть просити знову і знову.

Як приготувати яблука з медом та родзинками

Інгредієнти на 7 порцій:

яблуко — 7 шт.;

родзинки – 200 г;

мед — 7 ч. л.;

кориця — 7 ч. л.;

цукор – на свій смак.

Спосіб приготування:

Яблука промийте під проточною водою, протріть насухо. По всій поверхні фрукта зробіть дірочки вилкою. Акуратно зріжте верхівку плода та видаліть серцевину. Робити це потрібно обережно, щоб яблуко не розкололося. Верхівку його не викидайте. Помийте родзинки. Залиште їх у теплій воді на півгодини, щоб вони стали м’якшими. Всередину кожного яблука покладіть по одній чайній ложці меду і стільки ж сухофруктів. Змішайте корицю із цукром. Цією сумішшю посипте начинку усередині яблук. Накрийте кожен фрукт верхівкою. У форму для запікання налийте 1 см води та викладіть у неї яблука. Запікайте півгодини за 200 градусів, поки яблука не стануть м’якими.

До речі, запечені яблука – чудовий інгредієнт для смачного соусу з хріном. Спробуйте — і вам сподобається!