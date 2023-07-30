Рецепт томатного соусу з двох інгредієнтів: в магазинах він коштує сотні гривень

На соусі можна готувати і просто їсти, як кетчуп

Зараз триває сезон активної консервації. Якщо ви вже закрили огірки та кабачки, час переходити до наступного рівня — томатів. Ти паче, що помідорних заготовок є безліч.

Наприклад, можна закрити дуже смачний томатний соус. Знадобиться всього 2 інгредієнти. Його можна використовувати до макаронів, до лазаньї, до м’яса, додавати в каші, в супи тощо. Рецептом поділились на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

Помідори 5 кг у очищеному вигляді.

Баклажани 3 кг у очищеному вигляді.

Сіль 1 ст.л (спробуйте і кладіть на свій смак).

Цукор 3-4 ст.л ( Спробуйте і кладіть на свій смак).

Оливкова олія без запаху 200 мл.

Перець чорний мелений 1 ст.л

Коріандр мелений 1 ст.л.

Розмарин 1 ст.л не повна.

Базилік сушений 2 ст.л.

Спосіб приготування:

Помідори нарізаємо невеликими шматочками, вирізаємо плодоніжки. Пропускаємо помідори через м’ясорубку, і перекладаємо в каструлю. Варимо томати до закипання. В цей час баклажани позбавляємо плодоніжки і нарізаємо. Також пропускаємо через м’ясорубку, додаємо сіль і залишаємо в мисці на 20 хвилин. У сковороді розігріваємо оливкову олію. Баклажанну масу віджимаємо від рідини, частинами обсмажуємо. Коли всі баклажани обсмажені, викладаємо до киплячих томатів у каструлю, змішуємо. Солимо, додаємо цукор. Перемішуємо та варимо 20 хвилин. Готуємо під кришкою на повільному вогні. На цьому етапі додаємо коріандр, розмарин, базилік та чорний перець. Змішуємо та кип’ятимо під кришкою 5 хв. Викладаємо заготівлю у гарячі стерилізовані банки. Щільно закриваємо кришками.

Цей італійський соус у магазинах коштує чималих грошей, а готується дуже просто. Також ми розповідали про небезпечний радянський метод консервації.