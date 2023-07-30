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Рецепт томатного соусу з двох інгредієнтів: в магазинах він коштує сотні гривень

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Чудова заготівля на зиму
Чудова заготівля на зиму. Фото Господинька

На соусі можна готувати і просто їсти, як кетчуп

Зараз триває сезон активної консервації. Якщо ви вже закрили огірки та кабачки, час переходити до наступного рівня — томатів. Ти паче, що помідорних заготовок є безліч.

Наприклад, можна закрити дуже смачний томатний соус. Знадобиться всього 2 інгредієнти. Його можна використовувати до макаронів, до лазаньї, до м’яса, додавати в каші, в супи тощо. Рецептом поділились на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

  • Помідори 5 кг у очищеному вигляді.
  • Баклажани 3 кг у очищеному вигляді.
  • Сіль 1 ст.л (спробуйте і кладіть на свій смак).
  • Цукор 3-4 ст.л ( Спробуйте і кладіть на свій смак).
  • Оливкова олія без запаху 200 мл.
  • Перець чорний мелений 1 ст.л
  • Коріандр мелений 1 ст.л.
  • Розмарин 1 ст.л не повна.
  • Базилік сушений 2 ст.л.

Спосіб приготування:

  1. Помідори нарізаємо невеликими шматочками, вирізаємо плодоніжки. Пропускаємо помідори через м’ясорубку, і перекладаємо в каструлю.
  2. Варимо томати до закипання. В цей час баклажани позбавляємо плодоніжки і нарізаємо. Також пропускаємо через м’ясорубку, додаємо сіль і залишаємо в мисці на 20 хвилин.
  3. У сковороді розігріваємо оливкову олію. Баклажанну масу віджимаємо від рідини, частинами обсмажуємо. Коли всі баклажани обсмажені, викладаємо до киплячих томатів у каструлю, змішуємо.
  4. Солимо, додаємо цукор. Перемішуємо та варимо 20 хвилин. Готуємо під кришкою на повільному вогні.
  5. На цьому етапі додаємо коріандр, розмарин, базилік та чорний перець. Змішуємо та кип’ятимо під кришкою 5 хв.
  6. Викладаємо заготівлю у гарячі стерилізовані банки. Щільно закриваємо кришками.

Цей італійський соус у магазинах коштує чималих грошей, а готується дуже просто. Також ми розповідали про небезпечний радянський метод консервації.

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#Рецепт #Соус #Томати #Баклажани #Заготівля