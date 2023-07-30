Рецепт томатного соусу з двох інгредієнтів: в магазинах він коштує сотні гривень
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На соусі можна готувати і просто їсти, як кетчуп
Зараз триває сезон активної консервації. Якщо ви вже закрили огірки та кабачки, час переходити до наступного рівня — томатів. Ти паче, що помідорних заготовок є безліч.
Наприклад, можна закрити дуже смачний томатний соус. Знадобиться всього 2 інгредієнти. Його можна використовувати до макаронів, до лазаньї, до м’яса, додавати в каші, в супи тощо. Рецептом поділились на порталі "Господинька".
Інгредієнти:
- Помідори 5 кг у очищеному вигляді.
- Баклажани 3 кг у очищеному вигляді.
- Сіль 1 ст.л (спробуйте і кладіть на свій смак).
- Цукор 3-4 ст.л ( Спробуйте і кладіть на свій смак).
- Оливкова олія без запаху 200 мл.
- Перець чорний мелений 1 ст.л
- Коріандр мелений 1 ст.л.
- Розмарин 1 ст.л не повна.
- Базилік сушений 2 ст.л.
Спосіб приготування:
- Помідори нарізаємо невеликими шматочками, вирізаємо плодоніжки. Пропускаємо помідори через м’ясорубку, і перекладаємо в каструлю.
- Варимо томати до закипання. В цей час баклажани позбавляємо плодоніжки і нарізаємо. Також пропускаємо через м’ясорубку, додаємо сіль і залишаємо в мисці на 20 хвилин.
- У сковороді розігріваємо оливкову олію. Баклажанну масу віджимаємо від рідини, частинами обсмажуємо. Коли всі баклажани обсмажені, викладаємо до киплячих томатів у каструлю, змішуємо.
- Солимо, додаємо цукор. Перемішуємо та варимо 20 хвилин. Готуємо під кришкою на повільному вогні.
- На цьому етапі додаємо коріандр, розмарин, базилік та чорний перець. Змішуємо та кип’ятимо під кришкою 5 хв.
- Викладаємо заготівлю у гарячі стерилізовані банки. Щільно закриваємо кришками.
Цей італійський соус у магазинах коштує чималих грошей, а готується дуже просто. Також ми розповідали про небезпечний радянський метод консервації.