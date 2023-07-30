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Не купуйте дорогий вершковий сир: він готується за 15 хвилин з двох продуктів

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Чудовий сир для страв та десертів
Чудовий сир для страв та десертів. Фото takprosto.cc

Виходить ще смачніше, ніж у магазині

Вершковий сир завжди знадобиться вдома. Його можна додавати в намазки для бутербродів, а також використовувати для кремів та десертів. І його легко приготувати вдома.

Знадобиться всього два інгредієнти, які потрібні для приготування. Ще й готується дуже просто — у сумі ви витратите не більше 15 хвилин. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".

Інгредієнти:

  • 400 г сметани;
  • 400 г кефіру.

Спосіб приготування:

  1. Кефір та сметану заморожуємо. Зручніше, якщо вони будуть у пакетах. Відправляємо їх з вечора в морозилку.
  2. Дістаємо молочні "камені" й знімаємо з них упаковку. У велику миску ставимо друшляк, вистелений марлею, складеною її у кілька шарів.
  3. В марлю викладаємо заморожені кефір зі сметаною. Загортаємо марлю вузликом і залиште до вечора.
  4. Коли грудочки розморозяться, а сироватка стече в миску, в марлі залишиться майже готовий сир. Накриваємо масу тарілкою і придавлюємо чимось важким.
  5. Коли стече вся сироватка, перекладаємо сир у харчовий контейнер і перемішуємо. Повинно вийти близько 350 г готового продукту.

Якщо плануєте готувати з нього десерти, такі як ягідний літній чизкейк, краще дати йому настоятися хоча б 4 години. Після цього він буде краще збиватися.

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#Рецепт #Сир #Десерти