Не купуйте дорогий вершковий сир: він готується за 15 хвилин з двох продуктів

Виходить ще смачніше, ніж у магазині

Вершковий сир завжди знадобиться вдома. Його можна додавати в намазки для бутербродів, а також використовувати для кремів та десертів. І його легко приготувати вдома.

Знадобиться всього два інгредієнти, які потрібні для приготування. Ще й готується дуже просто — у сумі ви витратите не більше 15 хвилин. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".

Інгредієнти:

400 г сметани;

400 г кефіру.

Спосіб приготування:

Кефір та сметану заморожуємо. Зручніше, якщо вони будуть у пакетах. Відправляємо їх з вечора в морозилку. Дістаємо молочні "камені" й знімаємо з них упаковку. У велику миску ставимо друшляк, вистелений марлею, складеною її у кілька шарів. В марлю викладаємо заморожені кефір зі сметаною. Загортаємо марлю вузликом і залиште до вечора. Коли грудочки розморозяться, а сироватка стече в миску, в марлі залишиться майже готовий сир. Накриваємо масу тарілкою і придавлюємо чимось важким. Коли стече вся сироватка, перекладаємо сир у харчовий контейнер і перемішуємо. Повинно вийти близько 350 г готового продукту.

Якщо плануєте готувати з нього десерти, такі як ягідний літній чизкейк, краще дати йому настоятися хоча б 4 години. Після цього він буде краще збиватися.