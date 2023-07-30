Котлетки з сюрпризом: можна насмажити гору котлет зі жмені м’яса

Чудовий варіант повноцінної вечері

Всі люблять соковиті котлети, але з часом і вони можуть набриднути. В такому випадку в пригоді стане наступний рецепт. Котлетки в картопляній шубі — чудовий спосіб урізноманітнити раціон.

Для приготування цієї страви потрібно зовсім трохи продуктів. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".и:

Інгредієнти:

2 курячих філе;

1 кг картоплі;

1 яйце;

2 ст. ложки борошна;

0,5 ч. ложки солі.

Спосіб приготування:

Шматочки курячого філе нарізаємо вздовж. Відбиваємо, солимо і додаємо приправи. Найкраще — втерти приправи у м'ясо. Картоплю чистимо й натираємо на тертушці. Солимо й за кілька хвилин віджимаємо з неї рідину. Додаємо яйце, борошно та замішуємо, як тісто. Кожен шматочок філе покриваємо з обох боків картопляним тістом. Так формуємо всі котлетки. Смажимо їх на розігрітій пательні, змащеній олією. Смажимо на повільному вогні. Ціль — апетитна золотиста скоринка з обох боків.

У підсумку ви отримуєте повноцінну страву, яка не потребує додаткового гарніру. Дуже смачно їсти її зі сметаною або ж соусом на її основі.