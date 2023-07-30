Котлетки з сюрпризом: можна насмажити гору котлет зі жмені м’яса
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Чудовий варіант повноцінної вечері
Всі люблять соковиті котлети, але з часом і вони можуть набриднути. В такому випадку в пригоді стане наступний рецепт. Котлетки в картопляній шубі — чудовий спосіб урізноманітнити раціон.
Для приготування цієї страви потрібно зовсім трохи продуктів. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".и:
Інгредієнти:
- 2 курячих філе;
- 1 кг картоплі;
- 1 яйце;
- 2 ст. ложки борошна;
- 0,5 ч. ложки солі.
Спосіб приготування:
- Шматочки курячого філе нарізаємо вздовж. Відбиваємо, солимо і додаємо приправи. Найкраще — втерти приправи у м'ясо.
- Картоплю чистимо й натираємо на тертушці. Солимо й за кілька хвилин віджимаємо з неї рідину. Додаємо яйце, борошно та замішуємо, як тісто.
- Кожен шматочок філе покриваємо з обох боків картопляним тістом. Так формуємо всі котлетки.
- Смажимо їх на розігрітій пательні, змащеній олією. Смажимо на повільному вогні. Ціль — апетитна золотиста скоринка з обох боків.
У підсумку ви отримуєте повноцінну страву, яка не потребує додаткового гарніру. Дуже смачно їсти її зі сметаною або ж соусом на її основі.