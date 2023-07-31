Оладки як у дитячому садку: секрет пишноти в одному інгредієнті

Приготувати такі оладки неймовірно просто

Сніданок — один з найважливіших прийомів їжі, адже саме від нього залежить ваше самопочуття та настрій протягом усього дня. Саме з цієї причини сніданок має бути смачним, насичувати та просто готуватися.

Однією з страв, які заряджають енергією, є оладки. Для особливої пишності "Мета" рекомендує готувати їх на дріжджах — пам’ятаєте, саме такі подавали у дитячому садку? На такий сніданок ваших близьких кликати не доведеться, вони приходитимуть самі. Спробуємо?

Як приготувати пишні оладки

Інгредієнти:

борошно — 500 г;

сухі дріжджі — 5 г;

тепла вода — 2 ст.;

цукор — 150 г;

яйця — 2 шт.;

рослинна олія — 2 ст.л;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Візьміть кілька столових ложок теплої води з температурою не вище 35 градусів, дріжджі та столову ложку цукру, приготуйте опару та залиште на півгодини. Окремо збийте яйця, сіль, цукор та олію. Опару, що піднялася, змішайте з просіяним борошном і основним об’ємом води. З’єднайте дві частини тіста, дайте йому "подихати" і піднятися, тільки після цього беріться до смаження оладок. Розігрійте сковороду з олією, ложкою додайте тісто і смажте оладки з обох боків до золотистого кольору.

Готові оладки подавайте до столу зі сметаною, улюбленим варенням, медом або домашнім молоком, що згущує|згущає |. Смачного!