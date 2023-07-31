Оладки як у дитячому садку: секрет пишноти в одному інгредієнті
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Приготувати такі оладки неймовірно просто
Сніданок — один з найважливіших прийомів їжі, адже саме від нього залежить ваше самопочуття та настрій протягом усього дня. Саме з цієї причини сніданок має бути смачним, насичувати та просто готуватися.
Однією з страв, які заряджають енергією, є оладки. Для особливої пишності "Мета" рекомендує готувати їх на дріжджах — пам’ятаєте, саме такі подавали у дитячому садку? На такий сніданок ваших близьких кликати не доведеться, вони приходитимуть самі. Спробуємо?
Як приготувати пишні оладки
Інгредієнти:
- борошно — 500 г;
- сухі дріжджі — 5 г;
- тепла вода — 2 ст.;
- цукор — 150 г;
- яйця — 2 шт.;
- рослинна олія — 2 ст.л;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Візьміть кілька столових ложок теплої води з температурою не вище 35 градусів, дріжджі та столову ложку цукру, приготуйте опару та залиште на півгодини.
- Окремо збийте яйця, сіль, цукор та олію.
- Опару, що піднялася, змішайте з просіяним борошном і основним об’ємом води.
- З’єднайте дві частини тіста, дайте йому "подихати" і піднятися, тільки після цього беріться до смаження оладок.
- Розігрійте сковороду з олією, ложкою додайте тісто і смажте оладки з обох боків до золотистого кольору.
Готові оладки подавайте до столу зі сметаною, улюбленим варенням, медом або домашнім молоком, що згущує|згущає |. Смачного!