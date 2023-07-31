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Ідеальний сніданок: ліниві вареники за цим рецептом розбудять краще за будильник

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ідеальна страва для сніданку — ліниві вареники
Ідеальна страва для сніданку — ліниві вареники. Фото shuba.life

Готуватимете і їстимете цілий рік

Важко уявити людину, яка відмовиться від найсмачніших вареників. Однак дуже хочеться, щоб така приголомшлива страва ще й готувалась швидко і була можливість не стояти півдня на кухні.

Саме такий рецепт ми сьогодні вам і пропонуємо. Ліниві вареники за рецептом Ukr.Media – це найпростіша страва з сиром, яку можна приготувати за лічені хвилини. Вас здивує швидкість приготування та неперевершений результат. Ми впевнені — ви приготуєте ліниві вареники ще не раз. Ну що, беремо продукти та йдемо готувати?

Як приготувати ліниві вареники з сиром

Інгредієнти:

  • сир 5% або 9% — 500 г;
  • дрібка солі;
  • цукор – 75 г (3 ст. л.);
  • яйце – 1 шт.;
  • борошно пшеничне – 120 г (або 5 ст. л. з гіркою + 50 г для присипки).

Спосіб приготування:

  1. Для цього рецепту сир потрібно брати розсипчастий та сухий. Якщо він вологий, відкиньте на сито на деякий час.
  2. До сиру додайте цукор, сіль та яйце, перемішайте занурювальним блендером.
  3. Додайте 120 г борошна та замісіть м’яке тісто. Розділіть його на дві частини. Кожну скотіть у довгий тонкий джгут і наріжте на шматочки.
  4. Вареники відправте в киплячу підсолену воду. Діставайте їх одразу, як випливуть на поверхню.

Ледачі вареники готові. Подавайте страву зі сметаною, вершковим маслом або улюбленим варенням. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Сир #Готуємо вдома #Ліниві вареники