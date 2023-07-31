Ідеальний сніданок: ліниві вареники за цим рецептом розбудять краще за будильник
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Готуватимете і їстимете цілий рік
Важко уявити людину, яка відмовиться від найсмачніших вареників. Однак дуже хочеться, щоб така приголомшлива страва ще й готувалась швидко і була можливість не стояти півдня на кухні.
Саме такий рецепт ми сьогодні вам і пропонуємо. Ліниві вареники за рецептом Ukr.Media – це найпростіша страва з сиром, яку можна приготувати за лічені хвилини. Вас здивує швидкість приготування та неперевершений результат. Ми впевнені — ви приготуєте ліниві вареники ще не раз. Ну що, беремо продукти та йдемо готувати?
Як приготувати ліниві вареники з сиром
Інгредієнти:
- сир 5% або 9% — 500 г;
- дрібка солі;
- цукор – 75 г (3 ст. л.);
- яйце – 1 шт.;
- борошно пшеничне – 120 г (або 5 ст. л. з гіркою + 50 г для присипки).
Спосіб приготування:
- Для цього рецепту сир потрібно брати розсипчастий та сухий. Якщо він вологий, відкиньте на сито на деякий час.
- До сиру додайте цукор, сіль та яйце, перемішайте занурювальним блендером.
- Додайте 120 г борошна та замісіть м’яке тісто. Розділіть його на дві частини. Кожну скотіть у довгий тонкий джгут і наріжте на шматочки.
- Вареники відправте в киплячу підсолену воду. Діставайте їх одразу, як випливуть на поверхню.
Ледачі вареники готові. Подавайте страву зі сметаною, вершковим маслом або улюбленим варенням. Смачного!