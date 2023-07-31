Ідеальний сніданок: ліниві вареники за цим рецептом розбудять краще за будильник

Готуватимете і їстимете цілий рік

Важко уявити людину, яка відмовиться від найсмачніших вареників. Однак дуже хочеться, щоб така приголомшлива страва ще й готувалась швидко і була можливість не стояти півдня на кухні.

Саме такий рецепт ми сьогодні вам і пропонуємо. Ліниві вареники за рецептом Ukr.Media – це найпростіша страва з сиром, яку можна приготувати за лічені хвилини. Вас здивує швидкість приготування та неперевершений результат. Ми впевнені — ви приготуєте ліниві вареники ще не раз. Ну що, беремо продукти та йдемо готувати?

Як приготувати ліниві вареники з сиром

Інгредієнти:

сир 5% або 9% — 500 г;

дрібка солі;

цукор – 75 г (3 ст. л.);

яйце – 1 шт.;

борошно пшеничне – 120 г (або 5 ст. л. з гіркою + 50 г для присипки).

Спосіб приготування:

Для цього рецепту сир потрібно брати розсипчастий та сухий. Якщо він вологий, відкиньте на сито на деякий час. До сиру додайте цукор, сіль та яйце, перемішайте занурювальним блендером. Додайте 120 г борошна та замісіть м’яке тісто. Розділіть його на дві частини. Кожну скотіть у довгий тонкий джгут і наріжте на шматочки. Вареники відправте в киплячу підсолену воду. Діставайте їх одразу, як випливуть на поверхню.

Ледачі вареники готові. Подавайте страву зі сметаною, вершковим маслом або улюбленим варенням. Смачного!