У сто разів смачніше за звичайну ковбасу: рецепт неперевершеної свинячої грудинки, запеченої у фользі

Вашої ноги не буде більше біля покупних ковбасних виробів!

Якщо не хочеться купувати у магазині ковбасу невідомої якості, у нас є для вас чудова альтернатива! Запечена свиняча вирізка в духовці — це смачна м’ясна страва, яку можна подавати на святковий стіл, їсти з борщем, хлібом і просто з соусом.

До того ж, приготувати таке м’ясо за рецептом "ТСН" не важко. Головне — добре промаринувати м’ясо: у рецепті ми маринуємо грудинку годину, але якщо ви залишите м’ясо на добу, страва лише виграє. Спробуємо?

Як запекти у фользі свинячу грудинку

Інгредієнти:

грудинка свиняча – 1 кг;

часник – 5 зубчиків;

часник сушений – 1 ч. л.;

коріандр — 1 ч. л.;

паприка копчена — 1 ч. л.;

перець чорний мелений – 1 ч. л.;

лавровий лист – 2 шт.;

сіль — 2 ч. л.

Спосіб приготування:

Часник очистьте наріжте на часточки. Грудинку промийте, обсушіть паперовим рушником та розріжте на дві частини. Зробіть надрізи і вставте шматочки часнику. Посипте м’ясо спеціями та сіллю. М'ясо викладіть на подвійну фольгу, зверху покладіть лавровий листок і щільно загорніть. Залишіть при кімнатній температурі на годину, щоб вона просочилася спеціями. Духовку розігрійте до 190 градусів. Грудинку поставте у форму для запікання та відправте до духовки на 80 хвилин. Після розгорніть фольгу і полийте м'ясо соком, що утворився. Відправте в духовку ще на 15-20 хвилин при температурі 200 градусів до золотистої скоринки. Після того, як готова грудинка охолоне, зберігайте її в холодильнику.

Подавайте запечену грудинку з домашнім хлібом та улюбленим соусом. Смачного!