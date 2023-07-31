У сто разів смачніше за звичайну ковбасу: рецепт неперевершеної свинячої грудинки, запеченої у фользі
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Вашої ноги не буде більше біля покупних ковбасних виробів!
Якщо не хочеться купувати у магазині ковбасу невідомої якості, у нас є для вас чудова альтернатива! Запечена свиняча вирізка в духовці — це смачна м’ясна страва, яку можна подавати на святковий стіл, їсти з борщем, хлібом і просто з соусом.
До того ж, приготувати таке м’ясо за рецептом "ТСН" не важко. Головне — добре промаринувати м’ясо: у рецепті ми маринуємо грудинку годину, але якщо ви залишите м’ясо на добу, страва лише виграє. Спробуємо?
Як запекти у фользі свинячу грудинку
Інгредієнти:
- грудинка свиняча – 1 кг;
- часник – 5 зубчиків;
- часник сушений – 1 ч. л.;
- коріандр — 1 ч. л.;
- паприка копчена — 1 ч. л.;
- перець чорний мелений – 1 ч. л.;
- лавровий лист – 2 шт.;
- сіль — 2 ч. л.
Спосіб приготування:
- Часник очистьте наріжте на часточки.
- Грудинку промийте, обсушіть паперовим рушником та розріжте на дві частини. Зробіть надрізи і вставте шматочки часнику. Посипте м’ясо спеціями та сіллю.
- М'ясо викладіть на подвійну фольгу, зверху покладіть лавровий листок і щільно загорніть. Залишіть при кімнатній температурі на годину, щоб вона просочилася спеціями.
- Духовку розігрійте до 190 градусів. Грудинку поставте у форму для запікання та відправте до духовки на 80 хвилин.
- Після розгорніть фольгу і полийте м'ясо соком, що утворився. Відправте в духовку ще на 15-20 хвилин при температурі 200 градусів до золотистої скоринки.
- Після того, як готова грудинка охолоне, зберігайте її в холодильнику.
Подавайте запечену грудинку з домашнім хлібом та улюбленим соусом. Смачного!