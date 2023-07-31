Пару ложок соусу — і від макаронів не відірветесь: ресторанна страва за 20 хвилин

Через неймовірний сирний смак така страва подобається дітям та дрослим

Що може бути смачніше макаронів по-флотськи ? Тільки макарони із сирним соусом!

До того ж приготувати таку страву за рецептом Shuba дуже легко: вам потрібно просто приготувати сирний соус і перемішати його з макаронами. Щоб страва була смачнішою, беріть пасту з твердих сортів пшениці та варіть її аль денте. Сир можна брати будь-який якісний, але краще чедер. А під час приготування соусу не пересмажте інгредієнти та помішуйте його постійно – тоді соус не пригорить. Ну що, готуємо?

Як приготувати макарони з сирним соусом

Інгредієнти на 4 порції:

макарони — 400 г;

молоко 3,2% — 0.5 л;

сир чедер — 70 г;

масло вершкове 82% — 50 г;

борошно — 40 г;

часник, зубчики — 2 шт.;

сіль, перець чорний мелений, мускатний мелений горіх — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Для приготування соусу в сотейнику з товстим дном розтопіть масло, додайте часник і обсмажуйте до появи аромату. В масу додайте борошно, обсмажуйте до жовтуватого кольору трохи більш як 2 хвилин. Помішуючи, тонким струмком додайте молоко, дайте масі закипіти. Посоліть, поперчіть, додайте мускатний горіх і варіть до загусання, постійно помішуючи. Поки вариться соус, відваріть макарони на 1-2 хвилини менше, ніж зазначено на упаковці. Процідіть і поверніть у каструлю. За бажання можете збризнути оливковою олією, щоб макарони не злипалися. У соус додайте тертий сир, перемішайте до розчинення сиру. Додайте соус до макаронів, перемішайте та подавайте. За бажанням можна присипати макарони тертим пармезаном.

До речі, твердий сир для такого блюда можна приготувати вдома. Він вийде не гірше за магазинний.