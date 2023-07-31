Шашлик із кабачка та фаршу: п’ять хвилин на підготовку, далі справа за духовкою

Чудовий результат із підручних продуктів

Способів приготування кабачків існує чи не мільйон. Здається, з яким продуктом не змішай його, щоразу виходить щось нове і ще оригінальніше.

А от якщо поєднати кабачки з фаршем, то можуть вийти просто приголомшливий шашлик! "Це Смак" радить підготувати до страви ще заливку зі сметани та твердого сиру – і ви не зможете відірватися від страви. Не бачимо причин, чому потрібно відкладати приготування такого шашлику. Спробуємо?

Як приготувати шашлик з кабачків та фаршу

Інгредієнти на 4 порції:

кабачок — 2 шт.;

твердий сир – 50 г;

соняшникова олія – 1 ст. л.;

сметана – 4 ст. л.;

пшеничне борошно — 2 ст. л.;

свинячий фарш – 350 г;

цибуля – 1 шт.;

картопля – 1 шт.;

суміш перців, сіль, хмелі-сунелі – на свій смак.

Спосіб приготування:

Замочіть шпажки у воді. Подрібніть цибулю, змішайте із фаршем. Посоліть, поперчіть, додайте хмелі-сунелі. Картоплю очистьте, натріть на дрібній тертці та додайте до фаршу. Фарш відбийте та залиште "відпочити". Кабачки наріжте кружальцями завтовшки 1 см. З фаршу сформуйте кульки розміром з волоський горіх, обваляйте кожен у борошні. Зберіть шашлик, нанизуючи на шпажки по черзі кружальця кабачка та кульки фаршу. Змастіть деко олією та викладіть зверху шпажки з шашличками. Змастіть їх сметаною та присипте тертим сиром. Накрийте деко з шашликом фольгою і запікайте 35 хвилин при 200°С. Зніміть фольгу та запікайте кабачки з м’ясом ще 10 хвилин.

Шашлик готовий. Ви можете подавати його з улюбленим соусом. Смачного!