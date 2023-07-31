Шашлик із кабачка та фаршу: п’ять хвилин на підготовку, далі справа за духовкою
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Чудовий результат із підручних продуктів
Способів приготування кабачків існує чи не мільйон. Здається, з яким продуктом не змішай його, щоразу виходить щось нове і ще оригінальніше.
А от якщо поєднати кабачки з фаршем, то можуть вийти просто приголомшливий шашлик! "Це Смак" радить підготувати до страви ще заливку зі сметани та твердого сиру – і ви не зможете відірватися від страви. Не бачимо причин, чому потрібно відкладати приготування такого шашлику. Спробуємо?
Як приготувати шашлик з кабачків та фаршу
Інгредієнти на 4 порції:
- кабачок — 2 шт.;
- твердий сир – 50 г;
- соняшникова олія – 1 ст. л.;
- сметана – 4 ст. л.;
- пшеничне борошно — 2 ст. л.;
- свинячий фарш – 350 г;
- цибуля – 1 шт.;
- картопля – 1 шт.;
- суміш перців, сіль, хмелі-сунелі – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Замочіть шпажки у воді.
- Подрібніть цибулю, змішайте із фаршем. Посоліть, поперчіть, додайте хмелі-сунелі.
- Картоплю очистьте, натріть на дрібній тертці та додайте до фаршу.
- Фарш відбийте та залиште "відпочити".
- Кабачки наріжте кружальцями завтовшки 1 см.
- З фаршу сформуйте кульки розміром з волоський горіх, обваляйте кожен у борошні.
- Зберіть шашлик, нанизуючи на шпажки по черзі кружальця кабачка та кульки фаршу.
- Змастіть деко олією та викладіть зверху шпажки з шашличками. Змастіть їх сметаною та присипте тертим сиром.
- Накрийте деко з шашликом фольгою і запікайте 35 хвилин при 200°С. Зніміть фольгу та запікайте кабачки з м’ясом ще 10 хвилин.
Шашлик готовий. Ви можете подавати його з улюбленим соусом. Смачного!