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Шашлик із кабачка та фаршу: п’ять хвилин на підготовку, далі справа за духовкою

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Приготувати такий шашлик із кабачка та фаршу дуже просто
Приготувати такий шашлик із кабачка та фаршу дуже просто. Фото cesmak.info

Чудовий результат із підручних продуктів

Способів приготування кабачків існує чи не мільйон. Здається, з яким продуктом не змішай його, щоразу виходить щось нове і ще оригінальніше.

А от якщо поєднати кабачки з фаршем, то можуть вийти просто приголомшливий шашлик! "Це Смак" радить підготувати до страви ще заливку зі сметани та твердого сиру – і ви не зможете відірватися від страви. Не бачимо причин, чому потрібно відкладати приготування такого шашлику. Спробуємо?

Як приготувати шашлик з кабачків та фаршу

Інгредієнти на 4 порції:

  • кабачок — 2 шт.;
  • твердий сир – 50 г;
  • соняшникова олія – 1 ст. л.;
  • сметана – 4 ст. л.;
  • пшеничне борошно — 2 ст. л.;
  • свинячий фарш – 350 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • картопля – 1 шт.;
  • суміш перців, сіль, хмелі-сунелі – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Замочіть шпажки у воді.
  2. Подрібніть цибулю, змішайте із фаршем. Посоліть, поперчіть, додайте хмелі-сунелі.
  3. Картоплю очистьте, натріть на дрібній тертці та додайте до фаршу.
  4. Фарш відбийте та залиште "відпочити".
  5. Кабачки наріжте кружальцями завтовшки 1 см.
  6. З фаршу сформуйте кульки розміром з волоський горіх, обваляйте кожен у борошні.
  7. Зберіть шашлик, нанизуючи на шпажки по черзі кружальця кабачка та кульки фаршу.
  8. Змастіть деко олією та викладіть зверху шпажки з шашличками. Змастіть їх сметаною та присипте тертим сиром.
  9. Накрийте деко з шашликом фольгою і запікайте 35 хвилин при 200°С. Зніміть фольгу та запікайте кабачки з м’ясом ще 10 хвилин.

Шашлик готовий. Ви можете подавати його з улюбленим соусом. Смачного!

Теги:
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