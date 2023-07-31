Після цього незвичайного печива з кабачків діти оближуть і пальці, і тарілки

За різними рецептами ви готували кабачки, але так ще не готували!

Якщо вам здається, що ви вичерпали всі ідеї приготування кабачків, спробуйте печиво кабачків. Пікантна смакота просто створена для перекусу!

Солоне печиво кабачкове за рецептом Shuba — це смачна і легка закуска. Готувати таку страву нескладно просто змішайте всі інгредієнти та випікайте в духовці. Хрумке і блискуче зовні та м’яке всередині, це кабачкове печиво можна використовувати як закуску або перекус, зручно брати з собою на роботу та на прогулянку. Впевнені, що ви будете вражені результатом!

Як приготувати печиво з кабачків

Інгредієнти на 4 порції:

кабачки — 3 шт.;

сир рікота — 225 г;

панірувальні сухарі — 80 г;

пармезан — 60 г;

базилік, гілочка — 2 шт.;

яйце куряче, жовток — 1 шт.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Помийте, обсушіть кабачки. Натріть їх на великій тертці, посоліть і залиште на 10 хвилин. Відіжміть зайву рідину. Перекладіть кабачки в іншу миску і змішайте з рикотою, панірувальними сухарями, тертим пармезаном, подрібненим базиліком і перцем. З одержаної маси сформуйте кульки потрібного розміру. Деко застеліть пергаментним папером. Викладіть на невеликій відстані кульки. Змастіть збитим жовтком і запікайте в духовці при 190°C 30 хвилин.

Приготуйте домашній квас та подавайте з ним кабачкове печиво. Смачного!