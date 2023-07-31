Проста випічка для затишного сімейного чаювання: цей пиріг з абрикосами зведе з розуму будь-кого
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Ароматна випічка із сезонних фруктів
Приголомшливий запах, неповторний смак — що може бути краще домашньої випічки? Лише домашня випічка з абрикосами!
Для цього рецепту від Shuba знайдіть ароматні фрукти та приготуйте простий і смачний десерт. Ви не встанете з-за столу, доки тарілка не буде порожньою!
Як приготувати пиріг з абрикосами
Інгредієнти:
- листкове тісто дріжджове — 1 шт.;
- борошно — 1/4 склянки;
- абрикоси — 400 г;
- масло вершкове — 2 ст. л.;
- лимон, сік — 2 ч. л.;
- кориця мелена — 1/4 ч. л.;
- мускатний горіх мелений — 1/8 ч. л.;
- цукор — 1/4 склянки.
Спосіб приготування:
- Підготуйте усі інгредієнти. Розігрійте духовку до 220 градусів. Підготуйте тісто, розкотіть у два 25-сантиметрові кола. Викладіть на 20-сантиметрову форму для пирога один лист тіста.
- У мисці змішайте звичайний цукор з ванільним, додайте борошно, мускатний горіх і корицю.
- Абрикоси розріжте на дві половини, помістіть у велику миску, полийте лимонним соком і розмішайте. Сюди додайте цукрову суміш, перемішайте і відправте у форму з тістом.
- Рівномірно розподіліть кубики масла на абрикосовій начинці. Накрийте другим колом із тіста та запечатайте. Зробіть на тесті кілька отворів для вентиляції.
- Випікайте пиріг 35-40 хвилин до золотистої скоринки. Дістаньте, посипте цукром та остудіть перед подачею.
Якщо хочете, щоб пиріг залишався свіжим довгий час, додайте один інгредієнт при приготуванні. Смачного!