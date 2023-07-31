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Проста випічка для затишного сімейного чаювання: цей пиріг з абрикосами зведе з розуму будь-кого

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Приголомшливий пиріг з абрикосами
Приголомшливий пиріг з абрикосами. Фото shuba.life

Ароматна випічка із сезонних фруктів

Приголомшливий запах, неповторний смак — що може бути краще домашньої випічки? Лише домашня випічка з абрикосами!

Для цього рецепту від Shuba знайдіть ароматні фрукти та приготуйте простий і смачний десерт. Ви не встанете з-за столу, доки тарілка не буде порожньою!

Як приготувати пиріг з абрикосами

Інгредієнти:

  • листкове тісто дріжджове — 1 шт.;
  • борошно — 1/4 склянки;
  • абрикоси — 400 г;
  • масло вершкове — 2 ст. л.;
  • лимон, сік — 2 ч. л.;
  • кориця мелена — 1/4 ч. л.;
  • мускатний горіх мелений — 1/8 ч. л.;
  • цукор — 1/4 склянки.

Спосіб приготування:

  1. Підготуйте усі інгредієнти. Розігрійте духовку до 220 градусів. Підготуйте тісто, розкотіть у два 25-сантиметрові кола. Викладіть на 20-сантиметрову форму для пирога один лист тіста.
  2. У мисці змішайте звичайний цукор з ванільним, додайте борошно, мускатний горіх і корицю.
  3. Абрикоси розріжте на дві половини, помістіть у велику миску, полийте лимонним соком і розмішайте. Сюди додайте цукрову суміш, перемішайте і відправте у форму з тістом.
  4. Рівномірно розподіліть кубики масла на абрикосовій начинці. Накрийте другим колом із тіста та запечатайте. Зробіть на тесті кілька отворів для вентиляції.
  5. Випікайте пиріг 35-40 хвилин до золотистої скоринки. Дістаньте, посипте цукром та остудіть перед подачею.

Якщо хочете, щоб пиріг залишався свіжим довгий час, додайте один інгредієнт при приготуванні. Смачного!

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