Проста випічка для затишного сімейного чаювання: цей пиріг з абрикосами зведе з розуму будь-кого

Ароматна випічка із сезонних фруктів

Приголомшливий запах, неповторний смак — що може бути краще домашньої випічки? Лише домашня випічка з абрикосами!

Для цього рецепту від Shuba знайдіть ароматні фрукти та приготуйте простий і смачний десерт. Ви не встанете з-за столу, доки тарілка не буде порожньою!

Як приготувати пиріг з абрикосами

Інгредієнти:

листкове тісто дріжджове — 1 шт.;

борошно — 1/4 склянки;

абрикоси — 400 г;

масло вершкове — 2 ст. л.;

лимон, сік — 2 ч. л.;

кориця мелена — 1/4 ч. л.;

мускатний горіх мелений — 1/8 ч. л.;

цукор — 1/4 склянки.

Спосіб приготування:

Підготуйте усі інгредієнти. Розігрійте духовку до 220 градусів. Підготуйте тісто, розкотіть у два 25-сантиметрові кола. Викладіть на 20-сантиметрову форму для пирога один лист тіста. У мисці змішайте звичайний цукор з ванільним, додайте борошно, мускатний горіх і корицю. Абрикоси розріжте на дві половини, помістіть у велику миску, полийте лимонним соком і розмішайте. Сюди додайте цукрову суміш, перемішайте і відправте у форму з тістом. Рівномірно розподіліть кубики масла на абрикосовій начинці. Накрийте другим колом із тіста та запечатайте. Зробіть на тесті кілька отворів для вентиляції. Випікайте пиріг 35-40 хвилин до золотистої скоринки. Дістаньте, посипте цукром та остудіть перед подачею.

Якщо хочете, щоб пиріг залишався свіжим довгий час, додайте один інгредієнт при приготуванні. Смачного!