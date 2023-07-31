Один інгредієнт — і смажені гриби будуть їсти кілограмами: неперевершений рецепт
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Один інгредієнт – і ви не впізнаєте гриби!
Смажені гриби – універсальна смачна страва. Готувати його можна з будь-яких грибів: свіжих чи заморожених, лісових чи придбаних у магазині, у будь-якому випадку ця страва розлетиться однією з перших і на святковому столі та під час сімейного обіду чи вечері.
Recepti.Biz.Ua пропонують приготувати гриби за особливим рецептом – з волоськими горіхами. Хоч у холодному, хоч у гарячому вигляді така страва буде хітом вашого столу. Спробуємо?
Як приготувати смажені гриби з горіхами
Інгредієнти:
- гриби свіжі 500 г;
- горіхи волоські – 3/4 склянки;
- олія вершкове 80 г;
- оцет яблучний;
- соєвий соус, зелена цибуля, кінза, петрушка – на свій смак;
- перець чорний, сіль – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Волоські горіхи очистити від зовнішньої та внутрішньої шкурок, підсушити на сковороді протягом декількох хвилин і подрібнити на блендері.
- Зелень подрібнити.
- Гриби нарізати скибочками та обсмажити. Сік, що виділився під час смаження, злити та з’єднати з яблучним оцтом і перцем.
- Отриманою сумішшю залити обсмажені гриби, додати нарізану цибулю, кінзу, петрушку, подрібнені горіхи, кілька крапель соєвого соусу і перемішати. Під час подачі додати зелень.
До таких смажених грибів приготуйте картопляне пюре за рецептом "Телеграф". Смачного!