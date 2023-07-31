Один інгредієнт — і смажені гриби будуть їсти кілограмами: неперевершений рецепт

Один інгредієнт – і ви не впізнаєте гриби!

Смажені гриби – універсальна смачна страва. Готувати його можна з будь-яких грибів: свіжих чи заморожених, лісових чи придбаних у магазині, у будь-якому випадку ця страва розлетиться однією з перших і на святковому столі та під час сімейного обіду чи вечері.

Recepti.Biz.Ua пропонують приготувати гриби за особливим рецептом – з волоськими горіхами. Хоч у холодному, хоч у гарячому вигляді така страва буде хітом вашого столу. Спробуємо?

Як приготувати смажені гриби з горіхами

Інгредієнти:

гриби свіжі 500 г;

горіхи волоські – 3/4 склянки;

олія вершкове 80 г;

оцет яблучний;

соєвий соус, зелена цибуля, кінза, петрушка – на свій смак;

перець чорний, сіль – на свій смак.

Спосіб приготування:

Волоські горіхи очистити від зовнішньої та внутрішньої шкурок, підсушити на сковороді протягом декількох хвилин і подрібнити на блендері. Зелень подрібнити. Гриби нарізати скибочками та обсмажити. Сік, що виділився під час смаження, злити та з’єднати з яблучним оцтом і перцем. Отриманою сумішшю залити обсмажені гриби, додати нарізану цибулю, кінзу, петрушку, подрібнені горіхи, кілька крапель соєвого соусу і перемішати. Під час подачі додати зелень.

До таких смажених грибів приготуйте картопляне пюре за рецептом "Телеграф". Смачного!