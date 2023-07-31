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Всього 30 секунд — і корисний майонез готовий: рецепт простого соусу

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Замість майонезу в салати та закуски Новина оновлена 31 липня 2023, 14:17
Замість майонезу в салати та закуски. Фото plyashka.com

Чудовий варіант домашнього соусу

Майонез — складова багатьох салатів і закусок. Наприклад, смачний кабачковий рулет без майонезу приготувати складно. Часто радять готувати майонез вдома. Розповідаємо, як це зробити, не використовуючи яйця.

Перевага домашнього майонезу очевидна — ви точно знаєте, що кладете туди. Рецептом дієтичного та натурального майонезу, який можна приготувати всього лише за 30 секунд, поділились на порталі SHUBA. Такий соус може зберігатися в холодильнику протягом тижня.

Інгредієнти:

  • Соєве (або будь-яке рослинне) молоко — 100 мл
  • Соєвий соус — 0,5 ч л
  • Лимонний сік — 0,5 ч л
  • Суха гірчиця — 0,5 ч л
  • Олія — 230 мл
  • Улюблені приправи
  • Часник
  • Перець
  • Сіль

Спосіб приготування:

  1. Рослинне молоко змішуємо з олією. Збиваємо вінчиком або блендером.
  2. Додаємо гірчицю, дрібку чорного меленого перцю, улюблені приправи. Кладемо соєвий соус та лимонний сік. Гарно перемішуємо — повинна утворитись однорідна маса, схожа на густу сметану.
  3. В кінці додаємо часник. Знову перемішуємо.

Цей майонез дуже смачно намазувати на хліб, додавати до салатів тощо. Він чудово заміняє звичайний майонез або ж корисний соус на основі сметани.

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#Рецепт #Соус #Майонез