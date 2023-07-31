Всього 30 секунд — і корисний майонез готовий: рецепт простого соусу

Чудовий варіант домашнього соусу

Майонез — складова багатьох салатів і закусок. Наприклад, смачний кабачковий рулет без майонезу приготувати складно. Часто радять готувати майонез вдома. Розповідаємо, як це зробити, не використовуючи яйця.

Перевага домашнього майонезу очевидна — ви точно знаєте, що кладете туди. Рецептом дієтичного та натурального майонезу, який можна приготувати всього лише за 30 секунд, поділились на порталі SHUBA. Такий соус може зберігатися в холодильнику протягом тижня.

Інгредієнти:

Соєве (або будь-яке рослинне) молоко — 100 мл

Соєвий соус — 0,5 ч л

Лимонний сік — 0,5 ч л

Суха гірчиця — 0,5 ч л

Олія — 230 мл

Улюблені приправи

Часник

Перець

Сіль

Спосіб приготування:

Рослинне молоко змішуємо з олією. Збиваємо вінчиком або блендером. Додаємо гірчицю, дрібку чорного меленого перцю, улюблені приправи. Кладемо соєвий соус та лимонний сік. Гарно перемішуємо — повинна утворитись однорідна маса, схожа на густу сметану. В кінці додаємо часник. Знову перемішуємо.

Цей майонез дуже смачно намазувати на хліб, додавати до салатів тощо. Він чудово заміняє звичайний майонез або ж корисний соус на основі сметани.