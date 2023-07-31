Всього 30 секунд — і корисний майонез готовий: рецепт простого соусу
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Чудовий варіант домашнього соусу
Майонез — складова багатьох салатів і закусок. Наприклад, смачний кабачковий рулет без майонезу приготувати складно. Часто радять готувати майонез вдома. Розповідаємо, як це зробити, не використовуючи яйця.
Перевага домашнього майонезу очевидна — ви точно знаєте, що кладете туди. Рецептом дієтичного та натурального майонезу, який можна приготувати всього лише за 30 секунд, поділились на порталі SHUBA. Такий соус може зберігатися в холодильнику протягом тижня.
Інгредієнти:
- Соєве (або будь-яке рослинне) молоко — 100 мл
- Соєвий соус — 0,5 ч л
- Лимонний сік — 0,5 ч л
- Суха гірчиця — 0,5 ч л
- Олія — 230 мл
- Улюблені приправи
- Часник
- Перець
- Сіль
Спосіб приготування:
- Рослинне молоко змішуємо з олією. Збиваємо вінчиком або блендером.
- Додаємо гірчицю, дрібку чорного меленого перцю, улюблені приправи. Кладемо соєвий соус та лимонний сік. Гарно перемішуємо — повинна утворитись однорідна маса, схожа на густу сметану.
- В кінці додаємо часник. Знову перемішуємо.
Цей майонез дуже смачно намазувати на хліб, додавати до салатів тощо. Він чудово заміняє звичайний майонез або ж корисний соус на основі сметани.