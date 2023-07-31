Навіть духовка не потрібна: ці смачні пиріжечки виходять шедевральні

Гарний варіант перекусу або сніданку

Посеред літа зовсім не хочеться вмикати духовку. Адже і без того спекотно. На поміч приходять рецепти без випічки. Наприклад, смачний ягідний торт — ви будете здивовані, але навіть складні десерти можна готувати без духовки. Що вже й казати про пиріжечки.

Як приготувати смачні пиріжки з сиром та яйцем, розповіли на порталі "1 хвилина". Їх навіть ліпити по одному не треба — все робиться одним махом.

Інгредієнти:

350 г борошна;

200 мл кефіру;

3 яйця;

60 г сиру;

30 мл олії;

0,5 ч.лож. солі;

0,5 ч.лож. соди;

1 пучок зеленої цибулі.

Спосіб приготування:

Борошно змішуємо з сіллю й содою, перемішуємо. Додаємо олію з кефіром, замішуємо еластичне тісто. Залишаємо скочений ковбик на 20 хвилин. Краще загорнути у харчову плівку. Для начинки зелену цибулю дрібно січемо, варені яйця нарізаємо кубиками. Змішуємо ці два інгредієнти й трішки солимо. Тісто ділимо на дві частини. Розкочуємо їх у великі прямокутники. Один розстеляємо на робочій поверхні. Формою розмічуємо круги. По центру кожного кола викладаємо по ложці начинки. Накриваємо другим шаром тіста та видавлюємо пиріжки склянкою або чашкою. Обсмажуємо в дуже гарячій олії з обох боків. Ціль — золотиста скоринка.

Пиріжечки смажаться дуже швидко. Їх можна готувати на сніданок або перекус, просто як смачний кабачковий рулет.