Навіть духовка не потрібна: ці смачні пиріжечки виходять шедевральні
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Гарний варіант перекусу або сніданку
Посеред літа зовсім не хочеться вмикати духовку. Адже і без того спекотно. На поміч приходять рецепти без випічки. Наприклад, смачний ягідний торт — ви будете здивовані, але навіть складні десерти можна готувати без духовки. Що вже й казати про пиріжечки.
Як приготувати смачні пиріжки з сиром та яйцем, розповіли на порталі "1 хвилина". Їх навіть ліпити по одному не треба — все робиться одним махом.
Інгредієнти:
- 350 г борошна;
- 200 мл кефіру;
- 3 яйця;
- 60 г сиру;
- 30 мл олії;
- 0,5 ч.лож. солі;
- 0,5 ч.лож. соди;
- 1 пучок зеленої цибулі.
Спосіб приготування:
- Борошно змішуємо з сіллю й содою, перемішуємо. Додаємо олію з кефіром, замішуємо еластичне тісто.
- Залишаємо скочений ковбик на 20 хвилин. Краще загорнути у харчову плівку.
- Для начинки зелену цибулю дрібно січемо, варені яйця нарізаємо кубиками. Змішуємо ці два інгредієнти й трішки солимо.
- Тісто ділимо на дві частини. Розкочуємо їх у великі прямокутники. Один розстеляємо на робочій поверхні.
- Формою розмічуємо круги. По центру кожного кола викладаємо по ложці начинки. Накриваємо другим шаром тіста та видавлюємо пиріжки склянкою або чашкою.
- Обсмажуємо в дуже гарячій олії з обох боків. Ціль — золотиста скоринка.
Пиріжечки смажаться дуже швидко. Їх можна готувати на сніданок або перекус, просто як смачний кабачковий рулет.