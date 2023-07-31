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Навіть духовка не потрібна: ці смачні пиріжечки виходять шедевральні

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Чудові пиріжки з ситною начинкою Новина оновлена 31 липня 2023, 17:19
Чудові пиріжки з ситною начинкою. Фото shuba.life

Гарний варіант перекусу або сніданку

Посеред літа зовсім не хочеться вмикати духовку. Адже і без того спекотно. На поміч приходять рецепти без випічки. Наприклад, смачний ягідний торт — ви будете здивовані, але навіть складні десерти можна готувати без духовки. Що вже й казати про пиріжечки.

Як приготувати смачні пиріжки з сиром та яйцем, розповіли на порталі "1 хвилина". Їх навіть ліпити по одному не треба — все робиться одним махом.

Інгредієнти:

  • 350 г борошна;
  • 200 мл кефіру;
  • 3 яйця;
  • 60 г сиру;
  • 30 мл олії;
  • 0,5 ч.лож. солі;
  • 0,5 ч.лож. соди;
  • 1 пучок зеленої цибулі.

Спосіб приготування:

  1. Борошно змішуємо з сіллю й содою, перемішуємо. Додаємо олію з кефіром, замішуємо еластичне тісто.
  2. Залишаємо скочений ковбик на 20 хвилин. Краще загорнути у харчову плівку.
  3. Для начинки зелену цибулю дрібно січемо, варені яйця нарізаємо кубиками. Змішуємо ці два інгредієнти й трішки солимо.
  4. Тісто ділимо на дві частини. Розкочуємо їх у великі прямокутники. Один розстеляємо на робочій поверхні.
  5. Формою розмічуємо круги. По центру кожного кола викладаємо по ложці начинки. Накриваємо другим шаром тіста та видавлюємо пиріжки склянкою або чашкою.
  6. Обсмажуємо в дуже гарячій олії з обох боків. Ціль — золотиста скоринка.

Пиріжечки смажаться дуже швидко. Їх можна готувати на сніданок або перекус, просто як смачний кабачковий рулет.

Теги:
#Рецепт #Начинка #Тісто #Пиріжки