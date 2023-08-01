Азіатська страва з підручних продуктів: готуємо корейські овочеві млинці
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Незвичайна страва припаде до смаку всім!
У виставі багатьох азіатська кухня — це специфічні інгредієнти, неймовірна гострота та незвичайність смаків. І якщо ви вже пробували яйця в азіатському стилі, далі справа за корейськими млинцями.
Їх люблять і готують регулярно у кожній корейській родині. Млинці за рецептом Shuba можуть бути окремою стравою, закускою або гарніром. Спробуємо?
Як приготувати млинці корейські
Інгредієнти на 4 порції:
- цибуля — 1/2 шт.;
- цибуля зелена — 4 шт.;
- печериці — 3 шт.;
- цукіні — 400 г;
- морква — 1 шт.;
- яйця курячі — 2 шт.;
- борошно пшеничне — 2 ст.;
- перець чорний мелений, сіль, олія соняшникова — за смаком
- вода — 1.5 склянки.
Для соусу:
- вода — 1 ст. л.;
- соєвий соус темний — 1 ст. л.;
- оцет — 2 ст. л.;
- кунжут білий — 1/2 ч. л.;
- цукор — 1/2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Всі овочі, крім грибів, наріжте соломкою середньої товщини та довжини, помістіть у глибоку миску. Додайте до них борошно та сіль, все добре перемішайте.
- Гриби наріжте окремо шматочками.
- Підігрійте 2 столові ложки олії на сковороді середнього розміру. У сковороду ложкою викладіть овочеву суміш, зверху покладіть гриби. Обсмажуйте на середньому вогні 4-5 хвилин. Коли нижня частина покриється скоринкою і стане щільною, переверніть млинець і тримайте ще 3-4 хвилини на вогні. Переверніть ще раз і смажте кілька хвилин. При необхідності додайте на сковороду олію.
- Для соусу перемішайте усі інгредієнти.
Готові млинці розріжте на маленькі прямокутники та подавайте з соусом та улюбленою кавою. Смачного!