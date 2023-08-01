Азіатська страва з підручних продуктів: готуємо корейські овочеві млинці

Незвичайна страва припаде до смаку всім!

У виставі багатьох азіатська кухня — це специфічні інгредієнти, неймовірна гострота та незвичайність смаків. І якщо ви вже пробували яйця в азіатському стилі, далі справа за корейськими млинцями.

Їх люблять і готують регулярно у кожній корейській родині. Млинці за рецептом Shuba можуть бути окремою стравою, закускою або гарніром. Спробуємо?

Як приготувати млинці корейські

Інгредієнти на 4 порції:

цибуля — 1/2 шт.;

цибуля зелена — 4 шт.;

печериці — 3 шт.;

цукіні — 400 г;

морква — 1 шт.;

яйця курячі — 2 шт.;

борошно пшеничне — 2 ст.;

перець чорний мелений, сіль, олія соняшникова — за смаком

вода — 1.5 склянки.

Для соусу:

вода — 1 ст. л.;

соєвий соус темний — 1 ст. л.;

оцет — 2 ст. л.;

кунжут білий — 1/2 ч. л.;

цукор — 1/2 ст. л.

Спосіб приготування:

Всі овочі, крім грибів, наріжте соломкою середньої товщини та довжини, помістіть у глибоку миску. Додайте до них борошно та сіль, все добре перемішайте. Гриби наріжте окремо шматочками. Підігрійте 2 столові ложки олії на сковороді середнього розміру. У сковороду ложкою викладіть овочеву суміш, зверху покладіть гриби. Обсмажуйте на середньому вогні 4-5 хвилин. Коли нижня частина покриється скоринкою і стане щільною, переверніть млинець і тримайте ще 3-4 хвилини на вогні. Переверніть ще раз і смажте кілька хвилин. При необхідності додайте на сковороду олію. Для соусу перемішайте усі інгредієнти.

Готові млинці розріжте на маленькі прямокутники та подавайте з соусом та улюбленою кавою. Смачного!