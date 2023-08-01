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Азіатська страва з підручних продуктів: готуємо корейські овочеві млинці

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ви не зможете більше снідати без овочевих млинців по-корейськи
Ви не зможете більше снідати без овочевих млинців по-корейськи. Фото shuba.life

Незвичайна страва припаде до смаку всім!

У виставі багатьох азіатська кухня — це специфічні інгредієнти, неймовірна гострота та незвичайність смаків. І якщо ви вже пробували яйця в азіатському стилі, далі справа за корейськими млинцями.

Їх люблять і готують регулярно у кожній корейській родині. Млинці за рецептом Shuba можуть бути окремою стравою, закускою або гарніром. Спробуємо?

Як приготувати млинці корейські

Інгредієнти на 4 порції:

  • цибуля — 1/2 шт.;
  • цибуля зелена — 4 шт.;
  • печериці — 3 шт.;
  • цукіні — 400 г;
  • морква — 1 шт.;
  • яйця курячі — 2 шт.;
  • борошно пшеничне — 2 ст.;
  • перець чорний мелений, сіль, олія соняшникова — за смаком
  • вода — 1.5 склянки.

Для соусу:

  • вода — 1 ст. л.;
  • соєвий соус темний — 1 ст. л.;
  • оцет — 2 ст. л.;
  • кунжут білий — 1/2 ч. л.;
  • цукор — 1/2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Всі овочі, крім грибів, наріжте соломкою середньої товщини та довжини, помістіть у глибоку миску. Додайте до них борошно та сіль, все добре перемішайте.
  2. Гриби наріжте окремо шматочками.
  3. Підігрійте 2 столові ложки олії на сковороді середнього розміру. У сковороду ложкою викладіть овочеву суміш, зверху покладіть гриби. Обсмажуйте на середньому вогні 4-5 хвилин. Коли нижня частина покриється скоринкою і стане щільною, переверніть млинець і тримайте ще 3-4 хвилини на вогні. Переверніть ще раз і смажте кілька хвилин. При необхідності додайте на сковороду олію.
  4. Для соусу перемішайте усі інгредієнти.

Готові млинці розріжте на маленькі прямокутники та подавайте з соусом та улюбленою кавою. Смачного!

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