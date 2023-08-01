Ні грама борошна: рецепт повітряних сирників з п’яти інгредієнтів

Пишні сирники для доброго ранку

Чи знаєте ви, що є кілька варіантів приготування сирників? Найбільш поширений рецепт – сирники з додаванням борошна. Не повірите, але цю страву можна приготувати без грама борошна!

"Бабушкині рецепти" діляться саме таким рецептом. Це ідеальний варіант для тих, хто стежить за своєю вагою та не хоче використовувати борошно. Такі сирники виходять настільки ніжними і м’якими, що ви більше не представлятимете свій ранок без цієї смакоти. Спробуємо?

Як приготувати сирники без борошна

Інгредієнти:

сир 5% — 700 г;

яйце – 2 шт.;

манна крупа – 5 ст.

цукор – 2 ст.

ванільний цукор – 1 ч.л.

Спосіб приготування:

Збиваємо в окремій чаші яйце. Яєчну суміш виливаємо у сир. У масу додаємо ванільний та звичайний цукор, манну крупу і ретельно перемішуємо. Накриваємо масу рушником і залишаємо на 10 хвилин – за цей час манна крупа має набрякнути. Після вказаного часу формуємо круглі сирники. На розігрітій сковороді з олією обсмажуємо сир під кришкою 2-3 хвилини з обох боків.

Приготуйте до сирників улюблене варення або молоко, що згущує|згущає|, і подавайте. Смачного!