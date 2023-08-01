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Якщо не хочеться в спеку стояти біля плити: швидкий рецепт вермішелі з овочами

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Готуватимете весь сезон таку вермішель з овочами
Готуватимете весь сезон таку вермішель з овочами. Фото shuba.life

Простий рецепт домашньої ситної вечері

Якщо вам необхідно швидко та ситно нагодувати всю родину, а паста з сирним соусом вже набридла, саме час приготувати вермішель із кабачками на сковороді. Це чудовий варіант легкої страви для обіду або вечері, коли потрібно щось приготувати нашвидкуруч.

У цій страві від Shuba мало калорій та багато користі, адже в ньому так багато овочів, а вермішель із ними чудово гармонує. У страви цікава текстура та апетитний вигляд. До того ж, готується воно швидко і як гарнір поєднується і з м’ясом, і з рибою.

Як приготувати вермішель з кабачками.

Інгредієнти на 4 порції:

  • кабачки — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • часник, зубчики — 2 шт.;
  • помідори — 1 шт.;
  • лавровий лист мелений, сіль — до свого смку;
  • рослинна олія — 4 ст. л.;
  • вермішель — 50 г.

Спосіб приготування:

  1. Натріть усі овочі на великій тертці, змішайте в мисці. Додайте в овочеву масу мелений лавровий лист, 3 столові ложки олії та перемішайте.
  2. У сковороді розігрійте рослинне масло, що залишилося, викладіть туди овочі. Нагрійте на сильному вогні до шкварчання. Перемішайте, зменшіть вогонь та накрийте кришкою. Готуйте 15 хвилин, періодично перемішуючи — за цей час овочі повинні пустити сік
  3. До овочевої маси додайте 4 ст. л. з верхом вермішелі, все перемішайте, накрийте кришкою і тушкуйте близько 5 хвилин або згідно з інструкцією на упаковці, якщо у вас вермішель-павутинка.
  4. Додайте сіль, перемішайте, вимкніть вогонь і дайте настоятися страві під кришкою 10 хвилин.

До такої вермішелі з овочами приготуйте м’ясо за єврейським рецептом та насолоджуйтесь. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Макарони #Готуємо вдома