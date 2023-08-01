Якщо не хочеться в спеку стояти біля плити: швидкий рецепт вермішелі з овочами

Простий рецепт домашньої ситної вечері

Якщо вам необхідно швидко та ситно нагодувати всю родину, а паста з сирним соусом вже набридла, саме час приготувати вермішель із кабачками на сковороді. Це чудовий варіант легкої страви для обіду або вечері, коли потрібно щось приготувати нашвидкуруч.

У цій страві від Shuba мало калорій та багато користі, адже в ньому так багато овочів, а вермішель із ними чудово гармонує. У страви цікава текстура та апетитний вигляд. До того ж, готується воно швидко і як гарнір поєднується і з м’ясом, і з рибою.

Як приготувати вермішель з кабачками.

Інгредієнти на 4 порції:

кабачки — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

часник, зубчики — 2 шт.;

помідори — 1 шт.;

лавровий лист мелений, сіль — до свого смку;

рослинна олія — 4 ст. л.;

вермішель — 50 г.

Спосіб приготування:

Натріть усі овочі на великій тертці, змішайте в мисці. Додайте в овочеву масу мелений лавровий лист, 3 столові ложки олії та перемішайте. У сковороді розігрійте рослинне масло, що залишилося, викладіть туди овочі. Нагрійте на сильному вогні до шкварчання. Перемішайте, зменшіть вогонь та накрийте кришкою. Готуйте 15 хвилин, періодично перемішуючи — за цей час овочі повинні пустити сік До овочевої маси додайте 4 ст. л. з верхом вермішелі, все перемішайте, накрийте кришкою і тушкуйте близько 5 хвилин або згідно з інструкцією на упаковці, якщо у вас вермішель-павутинка. Додайте сіль, перемішайте, вимкніть вогонь і дайте настоятися страві під кришкою 10 хвилин.

До такої вермішелі з овочами приготуйте м’ясо за єврейським рецептом та насолоджуйтесь. Смачного!