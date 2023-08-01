Картопля у клярі: як здивувати гостей закарпатською стравою
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Простий рецепт ситної домашньої вечері
Смажена картопля – одна з найпопулярніших страв на кухні. І не дивно, адже вона готується швидко, не потребує витончених продуктів, а на смак виходить неймовірною.
Якщо ви не дуже любите готувати на кухні чи немає часу — немає нічого кращого, ніж приготувати картоплю в клярі за рецептом закарпатського. Ніжна і ароматна картопля від "1 хвилина" сподобається вам так, що ви не готуватимете її по-іншому!
Як приготувати смажену картоплю в клярі
Інгредієнти:
- картопля середнього розміру – 9-10 шт.;
- яйця курячі – 2-3 шт.;
- цибуля – половина;
- соняшникова олія – для смаження;
- приправа для картоплі, перець чорний мелений, сіль — до свого смаку;
- зелень – за бажанням.
Спосіб приготування:
- Чистимо картоплю та нарізаємо слайсами.
- Нарізаємо цибулю великими кільцями або півкільцями.
- Солимо, перчимо, все ретельно перемішуємо. Залишаємо картоплю постояти протягом 30-40 хвилин, після чого зливаємо сік, який вона пустила.
- Насипаємо в тарілку борошно, в іншу тарілку насипаємо збиваємо яйця. У сковороді на середньому вогні нагріваємо олію.
- Кожен слайс картоплі вмочуємо в борошно, потім в яйця і викладаємо на сковороду в один шар. Смажимо з обох боків до золотистої скоринки.
- У такий спосіб обсмажуємо по черзі всю картоплю, викладаємо на тарілку, прикрашаємо зеленню.
Готуємо до картоплі у клярі соус тартар. Смачного!