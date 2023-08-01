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Картопля у клярі: як здивувати гостей закарпатською стравою

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Тепер картопля смажитимете тільки в клярі!
Тепер картопля смажитимете тільки в клярі!. Фото today.ua

Простий рецепт ситної домашньої вечері

Смажена картопля – одна з найпопулярніших страв на кухні. І не дивно, адже вона готується швидко, не потребує витончених продуктів, а на смак виходить неймовірною.

Якщо ви не дуже любите готувати на кухні чи немає часу — немає нічого кращого, ніж приготувати картоплю в клярі за рецептом закарпатського. Ніжна і ароматна картопля від "1 хвилина" сподобається вам так, що ви не готуватимете її по-іншому!

Як приготувати смажену картоплю в клярі

Інгредієнти:

  • картопля середнього розміру – 9-10 шт.;
  • яйця курячі – 2-3 шт.;
  • цибуля – половина;
  • соняшникова олія – для смаження;
  • приправа для картоплі, перець чорний мелений, сіль — до свого смаку;
  • зелень – за бажанням.

Спосіб приготування:

  1. Чистимо картоплю та нарізаємо слайсами.
  2. Нарізаємо цибулю великими кільцями або півкільцями.
  3. Солимо, перчимо, все ретельно перемішуємо. Залишаємо картоплю постояти протягом 30-40 хвилин, після чого зливаємо сік, який вона пустила.
  4. Насипаємо в тарілку борошно, в іншу тарілку насипаємо збиваємо яйця. У сковороді на середньому вогні нагріваємо олію.
  5. Кожен слайс картоплі вмочуємо в борошно, потім в яйця і викладаємо на сковороду в один шар. Смажимо з обох боків до золотистої скоринки.
  6. У такий спосіб обсмажуємо по черзі всю картоплю, викладаємо на тарілку, прикрашаємо зеленню.

Готуємо до картоплі у клярі соус тартар. Смачного!

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