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Картопляне пюре танутиме в роті: вам потрібно всього чотири інгредієнти

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Найкращий гарнір — картопляне пюре
Найкращий гарнір — картопляне пюре. Фото Freepik

Ідеальне картопляне пюре готуватиметься так!

Картоплю можна приготувати найрізноманітнішими способами. Її можна варити, тушкувати, запікати у фользі та на багатті, посмажити з хрусткою скоринкою, готувати в рукаві з м’ясом та рибою. Але чи можете ви назвати щось смачніше від вершкового картопляного пюре, яке просто тане в роті? Навряд чи у вас це вийде! Та й не треба, якщо можна легко його приготувати та насолоджуватися цим чудовим смаком.

А чи можна приготувати знайому з дитинства справу ідеально? За рецептом РrostoWay це просто. Для ніжного картопляного пюре вам знадобиться тільки картопля, вершки, вершкове масло та жовток! Вам просто потрібно збити все міксером — і вуаля, найкращий гарнір готовий!

Як приготувати картопляне пюре

Інгредієнти:

  • картопля – 1 кг.;
  • нежирні вершки – 300 мл;
  • вершкове масло – 100 г;
  • жовток – 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. У підсоленій воді відваріть картоплю та злийте воду. Картоплю розімніть у пюре.
  2. Вершки підігрійте в мікрохвильовій печі та додайте їх в пюре — так воно буде жирніше, легше по консистенції й з неперевершеним вершковим смаком.
  3. Додайте в пюре масло, жовток і збийте міксером.

Приготуйте до картопляного пюре курку в хлібі за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного!

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#Рецепт #Картопляне пюре #Готуємо вдома