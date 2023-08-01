Ідеальне картопляне пюре готуватиметься так!

Картоплю можна приготувати найрізноманітнішими способами. Її можна варити, тушкувати, запікати у фользі та на багатті, посмажити з хрусткою скоринкою, готувати в рукаві з м’ясом та рибою. Але чи можете ви назвати щось смачніше від вершкового картопляного пюре, яке просто тане в роті? Навряд чи у вас це вийде! Та й не треба, якщо можна легко його приготувати та насолоджуватися цим чудовим смаком.

А чи можна приготувати знайому з дитинства справу ідеально? За рецептом РrostoWay це просто. Для ніжного картопляного пюре вам знадобиться тільки картопля, вершки, вершкове масло та жовток! Вам просто потрібно збити все міксером — і вуаля, найкращий гарнір готовий!

Як приготувати картопляне пюре

Інгредієнти:

картопля – 1 кг.;

нежирні вершки – 300 мл;

вершкове масло – 100 г;

жовток – 1 шт.

Спосіб приготування:

У підсоленій воді відваріть картоплю та злийте воду. Картоплю розімніть у пюре. Вершки підігрійте в мікрохвильовій печі та додайте їх в пюре — так воно буде жирніше, легше по консистенції й з неперевершеним вершковим смаком. Додайте в пюре масло, жовток і збийте міксером.

Приготуйте до картопляного пюре курку в хлібі за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного!