Вийде таким густим, що ложка стоятиме вертикально: готуємо неймовірний домашній кетчуп по сімейному рецепту
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Спробуйте раз — і ніколи не купіть кетчуп у магазині
Корисний соус – це кетчуп, приготовлений удома. Готувати його легко, смак можна регулювати під власні бажання та різні страви, і ви точно знатимете, що у його складі лише натуральні інгредієнти.
Разом із "Їсти" саме такий домашній кетчуп і приготуємо! Простий у приготуванні, густий кетчуп точно стане хітом усієї зими. Тому беремо інгредієнти та йдемо готувати!
Як приготувати класичний домашній кетчуп
Інгредієнти:
- 2,5 кг помідорів;
- 0,5 склянки цукру;
- 2 бутони гвоздики;
- 20-25 горошин чорного перцю;
- 2 ст. л. 9% оцту;
- 0,5 ст. л. солі;
- зелень, базилік, петрушка, кріп – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Вимийте томати, виріжте у них плодоніжки. Наріжте маленькими шматочками помідори. Укладіть у каструлю, доведіть до кипіння і варіть ще 20 хвилин на середньому вогні, прикривши каструлю кришкою.
- Коли суміш трохи охолоне, протріть її через сито, знову вилийте в каструлю, поставте на середній вогонь та варіть без кришки протягом години до загусання.
- З марлі зробіть невеликий мішечок, у який складете всі спеції. Мішок опустіть в киплячу масу, посоліть її, додайте оцет і цукор. Перемішайте та зачекайте 10 хвилин.
- Розлийте кетчуп у попередньо простерилізовані банки та закатайте стерильними кришками.
Банки краще стерилізувати за порадами "Телеграфа". Так у вас вдасться зробити це швидше.