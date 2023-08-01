Рус

Вийде таким густим, що ложка стоятиме вертикально: готуємо неймовірний домашній кетчуп по сімейному рецепту

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Простий у приготуванні, але неймовірно смачний домашній кетчуп
Простий у приготуванні, але неймовірно смачний домашній кетчуп. Фото jisty.com.ua

Спробуйте раз — і ніколи не купіть кетчуп у магазині

Корисний соус – це кетчуп, приготовлений удома. Готувати його легко, смак можна регулювати під власні бажання та різні страви, і ви точно знатимете, що у його складі лише натуральні інгредієнти.

Разом із "Їсти" саме такий домашній кетчуп і приготуємо! Простий у приготуванні, густий кетчуп точно стане хітом усієї зими. Тому беремо інгредієнти та йдемо готувати!

Як приготувати класичний домашній кетчуп

Інгредієнти:

  • 2,5 кг помідорів;
  • 0,5 склянки цукру;
  • 2 бутони гвоздики;
  • 20-25 горошин чорного перцю;
  • 2 ст. л. 9% оцту;
  • 0,5 ст. л. солі;
  • зелень, базилік, петрушка, кріп – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Вимийте томати, виріжте у них плодоніжки. Наріжте маленькими шматочками помідори. Укладіть у каструлю, доведіть до кипіння і варіть ще 20 хвилин на середньому вогні, прикривши каструлю кришкою.
  2. Коли суміш трохи охолоне, протріть її через сито, знову вилийте в каструлю, поставте на середній вогонь та варіть без кришки протягом години до загусання.
  3. З марлі зробіть невеликий мішечок, у який складете всі спеції. Мішок опустіть в киплячу масу, посоліть її, додайте оцет і цукор. Перемішайте та зачекайте 10 хвилин.
  4. Розлийте кетчуп у попередньо простерилізовані банки та закатайте стерильними кришками.

Банки краще стерилізувати за порадами "Телеграфа". Так у вас вдасться зробити це швидше.

Теги:
#Рецепт #Кетчуп #Готуємо вдома