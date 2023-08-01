Домашній плавлений сир: кілька продуктів і 10 хвилин часу, а виходить смачніший, ніж магазинний

Перестанете купувати в магазині

Смачний сир можна без зайвих турбот приготувати вдома. Ми ділились рецептом ніжного вершкового сиру. Тепер розповідаємо, як готувати плавлений продукт, який буде в рази смачніший, ніж магазинні аналоги.

Плавлений сир вдома — потрібний продукт. З ним готують закуски та й просто мастити на хліб його дуже смачно. Як приготувати такий сир самотужки, розповіли на порталі "1 хвилина".

Інгредієнти:

кисломолочний сир – 500 г;

масло вершкове – 60 г;

сіль – 0,5 ч.л;

сода – 0,5 ч.л;

яйце куряче –1 шт

зелень за бажанням.

Спосіб приготування:

У глибоку миску перекладаємо кисломолочний сир і пробиваємо занурювальним блендером до однорідності. Можна обійтись і без блендера — перетерти через сито. Сир викладаємо у каструлю з товстим дном. Посуд не повинен бути емальованим. Додаємо сире яйце, соду і сіль, ретельно перемішуємо до однорідної маси. Ставимо каструлю на маленький вогонь. Гріємо, постійно перемішуючи. Швидко можна помітити, як сир потрохи плавиться і перетворюється в однорідну, розплавлену, тягучу сирну масу. На цьому етапі додаємо вершкове масло кімнатної температури. Продовжуємо перемішувати. Коли сирна маса закипить, вимикаємо вогонь. Залишаємо на 10 хвилин — охолонути.

Готовий сир має приємну кремову текстуру. Це ідеальна намазка для бутербродів та закусок. Дуже смачно з таким сиром зробити рулет на святковий стіл.