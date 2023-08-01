Домашній плавлений сир: кілька продуктів і 10 хвилин часу, а виходить смачніший, ніж магазинний
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Перестанете купувати в магазині
Смачний сир можна без зайвих турбот приготувати вдома. Ми ділились рецептом ніжного вершкового сиру. Тепер розповідаємо, як готувати плавлений продукт, який буде в рази смачніший, ніж магазинні аналоги.
Плавлений сир вдома — потрібний продукт. З ним готують закуски та й просто мастити на хліб його дуже смачно. Як приготувати такий сир самотужки, розповіли на порталі "1 хвилина".
Інгредієнти:
- кисломолочний сир – 500 г;
- масло вершкове – 60 г;
- сіль – 0,5 ч.л;
- сода – 0,5 ч.л;
- яйце куряче –1 шт
- зелень за бажанням.
Спосіб приготування:
- У глибоку миску перекладаємо кисломолочний сир і пробиваємо занурювальним блендером до однорідності. Можна обійтись і без блендера — перетерти через сито.
- Сир викладаємо у каструлю з товстим дном. Посуд не повинен бути емальованим. Додаємо сире яйце, соду і сіль, ретельно перемішуємо до однорідної маси.
- Ставимо каструлю на маленький вогонь. Гріємо, постійно перемішуючи. Швидко можна помітити, як сир потрохи плавиться і перетворюється в однорідну, розплавлену, тягучу сирну масу.
- На цьому етапі додаємо вершкове масло кімнатної температури. Продовжуємо перемішувати. Коли сирна маса закипить, вимикаємо вогонь. Залишаємо на 10 хвилин — охолонути.
Готовий сир має приємну кремову текстуру. Це ідеальна намазка для бутербродів та закусок. Дуже смачно з таким сиром зробити рулет на святковий стіл.