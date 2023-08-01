Цукерки, кращі, ніж в магазині, з якими можна схуднути: рецепт за 15 хв
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Фантастично смачні ласощі, а готуються просто
Ми розповідали, як приготувати смачні цукати з кабачка. Але іноді хочеться і цукерок, більш схожих на класичні — магазинні.
За простим і дуже швидким рецептом, яким поділились на порталі "1 хвилина", можна приготувати смачні, а головне – корисні цукерки. Такі солодощі не нашкодять ні фігурі, ні здоров'ю.
Інгредієнти:
80 грамів вівсянки швидкого приготування;
- 100 грамів волоських горіхів;
- 150 грамів фініків;
- 15 грамів какао-порошку;
- Дрібка солі;
- 2 столові ложки меду;
- 100 грамів шоколаду;
- 1 столова ложка олії.
Спосіб приготування:
- Беремо вівсянку. Блендером перемелюємо її до консистенції борошна.
- У блендер до вівсянки кладемо очищені волоські горіхи. Перемелюємо все разом.
- Якщо у вас фініки з кісточками, дістаньте тверді серединки. Цей сухофрукт можна замінити на будь-який інший за бажання.
- Очищені фініки кладемо у чашу блендера, додаємо какао. Перебиваємо все разом. Смачно буде, якщо додати дрібку солі.
- Перекладаємо готову масу до глибокої миски та додаємо декілька столових ложок меду. Одягаємо рукавички і ретельно перемішуємо начинку цукерок. Формуємо з неї кульки, викладаємо на дошку і ставимо в морозильник.
- Для глазурі подрібнюємо шоколад, додаємо олію. Відправляємо усе до мікрохвильовки на 30-40 секунд. Перемішуємо. Далі потрібно добре перемішати готову глазур, аби вона стала однорідною.
- Занурюємо цукерки в шоколадну масу. Викладаємо готові цукерки на спеціальну решітку або пергамент.
Такі цукерки добре зберігаються у холодильнику. Також ми розповідали, як приготувати вдома смачний плавлений сир.