Рус

Цукерки, кращі, ніж в магазині, з якими можна схуднути: рецепт за 15 хв

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ці цукерки дуже просто готуються Новина оновлена 01 серпня 2023, 14:34
Ці цукерки дуже просто готуються. Фото Післязавтра

Фантастично смачні ласощі, а готуються просто

Ми розповідали, як приготувати смачні цукати з кабачка. Але іноді хочеться і цукерок, більш схожих на класичні — магазинні.

За простим і дуже швидким рецептом, яким поділились на порталі "1 хвилина", можна приготувати смачні, а головне – корисні цукерки. Такі солодощі не нашкодять ні фігурі, ні здоров'ю.

Інгредієнти:

80 грамів вівсянки швидкого приготування;

  • 100 грамів волоських горіхів;
  • 150 грамів фініків;
  • 15 грамів какао-порошку;
  • Дрібка солі;
  • 2 столові ложки меду;
  • 100 грамів шоколаду;
  • 1 столова ложка олії.

Спосіб приготування:

  1. Беремо вівсянку. Блендером перемелюємо її до консистенції борошна.
  2. У блендер до вівсянки кладемо очищені волоські горіхи. Перемелюємо все разом.
  3. Якщо у вас фініки з кісточками, дістаньте тверді серединки. Цей сухофрукт можна замінити на будь-який інший за бажання.
  4. Очищені фініки кладемо у чашу блендера, додаємо какао. Перебиваємо все разом. Смачно буде, якщо додати дрібку солі.
  5. Перекладаємо готову масу до глибокої миски та додаємо декілька столових ложок меду. Одягаємо рукавички і ретельно перемішуємо начинку цукерок. Формуємо з неї кульки, викладаємо на дошку і ставимо в морозильник.
  6. Для глазурі подрібнюємо шоколад, додаємо олію. Відправляємо усе до мікрохвильовки на 30-40 секунд. Перемішуємо. Далі потрібно добре перемішати готову глазур, аби вона стала однорідною.
  7. Занурюємо цукерки в шоколадну масу. Викладаємо готові цукерки на спеціальну решітку або пергамент.

Такі цукерки добре зберігаються у холодильнику. Також ми розповідали, як приготувати вдома смачний плавлений сир.

Теги:
#Рецепт #Солодощі #Шоколад #Цукерки