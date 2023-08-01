Цукерки, кращі, ніж в магазині, з якими можна схуднути: рецепт за 15 хв

Фантастично смачні ласощі, а готуються просто

Ми розповідали, як приготувати смачні цукати з кабачка. Але іноді хочеться і цукерок, більш схожих на класичні — магазинні.

За простим і дуже швидким рецептом, яким поділились на порталі "1 хвилина", можна приготувати смачні, а головне – корисні цукерки. Такі солодощі не нашкодять ні фігурі, ні здоров'ю.

Інгредієнти:

80 грамів вівсянки швидкого приготування;

100 грамів волоських горіхів;

150 грамів фініків;

15 грамів какао-порошку;

Дрібка солі;

2 столові ложки меду;

100 грамів шоколаду;

1 столова ложка олії.

Спосіб приготування:

Беремо вівсянку. Блендером перемелюємо її до консистенції борошна. У блендер до вівсянки кладемо очищені волоські горіхи. Перемелюємо все разом. Якщо у вас фініки з кісточками, дістаньте тверді серединки. Цей сухофрукт можна замінити на будь-який інший за бажання. Очищені фініки кладемо у чашу блендера, додаємо какао. Перебиваємо все разом. Смачно буде, якщо додати дрібку солі. Перекладаємо готову масу до глибокої миски та додаємо декілька столових ложок меду. Одягаємо рукавички і ретельно перемішуємо начинку цукерок. Формуємо з неї кульки, викладаємо на дошку і ставимо в морозильник. Для глазурі подрібнюємо шоколад, додаємо олію. Відправляємо усе до мікрохвильовки на 30-40 секунд. Перемішуємо. Далі потрібно добре перемішати готову глазур, аби вона стала однорідною. Занурюємо цукерки в шоколадну масу. Викладаємо готові цукерки на спеціальну решітку або пергамент.

Такі цукерки добре зберігаються у холодильнику. Також ми розповідали, як приготувати вдома смачний плавлений сир.