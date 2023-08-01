Ви не знали, що буряк може бути такий смачний: рецепт консервації, яку будете їсти банками

Ця аджика претендує на повноцінну закуску

Звичайна гостра аджика — це дуже смачно. Але вона найчастіше використовується тільки як приправа. Ділимось рецептом бурякової консервації — вона цілком претендує на повноцінну закуску.

Виходить дуже смачно. Окрім буряка, знадобляться ще спеції, помідори, часничок і болгарський перець. Рецептом поділились на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

1 кг буряка

1,5 кг помідорів

1 кг червоного болгарського перцю

3-5 шт гострого гіркого перцю

2 головки часнику

100 г цукру

2 столові ложки солі

100 мл 9% оцту

100 мл соняшникової олії

Спосіб приготування:

Буряк і червоний перець нарізаємо скибочками, які зручно увійдуть у м’ясорубку. Все перемелюємо в глибокий сотейник або сковороду з високими бортами. Останнім пропускаємо часник. Теж додаємо. Відправляємо сотейник на плиту, додаємо цукор і сіль. Перемішуємо, доводимо до кипіння під кришкою. Коли суміш закипить, варимо її ще 45 хвилин. Потім додаємо оцет і соняшникову олію, готуємо ще 15 хвилин. Аджику розкладаємо в стерилізовані банки і закатуємо.

Такої закуски варто готувати одразу подвійну порцію. Ще один незвичний рецепт — консервований кабачковий салат із сардиною.