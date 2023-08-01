Ви не знали, що буряк може бути такий смачний: рецепт консервації, яку будете їсти банками
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Ця аджика претендує на повноцінну закуску
Звичайна гостра аджика — це дуже смачно. Але вона найчастіше використовується тільки як приправа. Ділимось рецептом бурякової консервації — вона цілком претендує на повноцінну закуску.
Виходить дуже смачно. Окрім буряка, знадобляться ще спеції, помідори, часничок і болгарський перець. Рецептом поділились на порталі "Господинька".
Інгредієнти:
- 1 кг буряка
- 1,5 кг помідорів
- 1 кг червоного болгарського перцю
- 3-5 шт гострого гіркого перцю
- 2 головки часнику
- 100 г цукру
- 2 столові ложки солі
- 100 мл 9% оцту
- 100 мл соняшникової олії
Спосіб приготування:
- Буряк і червоний перець нарізаємо скибочками, які зручно увійдуть у м’ясорубку. Все перемелюємо в глибокий сотейник або сковороду з високими бортами.
- Останнім пропускаємо часник. Теж додаємо.
- Відправляємо сотейник на плиту, додаємо цукор і сіль. Перемішуємо, доводимо до кипіння під кришкою.
- Коли суміш закипить, варимо її ще 45 хвилин. Потім додаємо оцет і соняшникову олію, готуємо ще 15 хвилин. Аджику розкладаємо в стерилізовані банки і закатуємо.
Такої закуски варто готувати одразу подвійну порцію. Ще один незвичний рецепт — консервований кабачковий салат із сардиною.