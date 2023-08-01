Рус

Ви не знали, що буряк може бути такий смачний: рецепт консервації, яку будете їсти банками

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Чудова та смачна заготівля Новина оновлена 01 серпня 2023, 16:22
Чудова та смачна заготівля. Фото shuba.life

Ця аджика претендує на повноцінну закуску

Звичайна гостра аджика — це дуже смачно. Але вона найчастіше використовується тільки як приправа. Ділимось рецептом бурякової консервації — вона цілком претендує на повноцінну закуску.

Виходить дуже смачно. Окрім буряка, знадобляться ще спеції, помідори, часничок і болгарський перець. Рецептом поділились на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

  • 1 кг буряка
  • 1,5 кг помідорів
  • 1 кг червоного болгарського перцю
  • 3-5 шт гострого гіркого перцю
  • 2 головки часнику
  • 100 г цукру
  • 2 столові ложки солі
  • 100 мл 9% оцту
  • 100 мл соняшникової олії

Спосіб приготування:

  1. Буряк і червоний перець нарізаємо скибочками, які зручно увійдуть у м’ясорубку. Все перемелюємо в глибокий сотейник або сковороду з високими бортами.
  2. Останнім пропускаємо часник. Теж додаємо.
  3. Відправляємо сотейник на плиту, додаємо цукор і сіль. Перемішуємо, доводимо до кипіння під кришкою.
  4. Коли суміш закипить, варимо її ще 45 хвилин. Потім додаємо оцет і соняшникову олію, готуємо ще 15 хвилин. Аджику розкладаємо в стерилізовані банки і закатуємо.

Такої закуски варто готувати одразу подвійну порцію. Ще один незвичний рецепт — консервований кабачковий салат із сардиною.

Теги:
#Рецепт #Буряк #Консервація #аджика