Щоб їх посмажити, навіть масла не знадобиться: такі коржі з начинкою любить готувати бабуся

Смачно, ситно, швидко та легко!

Для домашньої випічки не обов’язково потрібно багато часу та витрачених сил. Існують досить прості рецепти виробів із тіста, які можна приготувати дуже легко та швидко.

Саме такі швидкі та смачні коржики за рецептом "Школи життя" ми сьогодні приготуємо. Неймовірно ароматні та апетитні коржики можна використовувати як хліб або як самостійну страву.

Як приготувати коржики з начинкою

Інгредієнти

Для тіста:

кефір теплий – 300мл.;

жовток – 1 шт. (білок піде у начинку);

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

соняшникова олія – 25 мл.;

борошно — 400 г;

харчова сода — 1/2 ч. л.

Для начинки:

сир твердий – 200 г;

сир домашній – 150 г;

яєчний білок – 1 шт.;

зелень будь-яка — 1 пучок;

сіль та перець – на свій смак.

Для змащення:

вершкове масло.

Спосіб приготування:

До кефіру додати сіль, цукор, жовток та олію. Все добре перемішати. Просіяти частину борошна, перемішати. Додати соду і борошно, що залишилося, замісити м’яке і ніжне тісто. Сховати його у пакет. Для начинки натерти сир, додати сир, зелень, яєчний білок. Посолити, поперчити та добре перемішати. Розділити тісто на 7 заготовок. Кожну розкотити в тонкий коржик. На один край коржика покласти начинку, накрити іншою стороною і скріпити краї. За потреби краї змочити водою. Викласти коржики на добре розігріту суху сковороду і смажити на середньому вогні до зарум’янювання з двох сторін приблизно по 4 хвилини.

Готові коржики змастіть вершковим маслом. Приготуйте до коржиків соус тартар за рецептом "Телеграфа" і подавайте.