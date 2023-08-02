Будете готувати замість м’яса: один інгредієнт перетворить звичайні смажені кабачки на неймовірну страву

Ситно та неймовірно просто!

Кабачки – універсальні овочі. Чого з них тільки не готують: і готують з них неперевершені оладки, і смажать по-французьки, і маринують на зиму — всіх рецептів не перелічиш.

Сьогодні ми приготуємо їх за незвичайним рецептом від "1 хвилина" — посмажимо в пивному клярі. Це настільки смачно та незвичайно, що ваш чоловік навіть віддасть заради цієї страви пляшку пива, але воно обов’язково повернеться – вже у вигляді обіду чи вечері!

Як приготувати смажені кабачки в пивному клярі

Інгредієнти:

3 кабачки.

Для кляру:

1 яйце;

200 мл пива;

100 г борошна;

3 ст. л. олії;

сіль, червоний та чорний перець.

Для соусу:

100 г майонезу;

4 зубчики часнику;

1 пучок кропу.

Спосіб приготування:

У склянку пива розбийте яйце. Масу посоліть і поступово введіть туди борошно, постійно помішуючи. У вас має вийти густа маса. Кабачки промийте, за потреби очистьте. Наріжте кожен кабачок на кружки завтовшки приблизно 1 см або трохи менше. На сковороді розігрійте олію. Кожен кабачок пориньте в кляр і відправляйте на сковороду. Смажте на середньому вогні з боків до золотистої скоринки. Для соусу очистьте часник, пропустіть через прес. Кріп дрібно нашаткуйте. Перемішайте до однорідності інгредієнти та додайте майонез.

Коли соус просочиться майонезом, подавайте разом із кабачками та домашнім хлібом. Смачного!