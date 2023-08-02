Будете готувати замість м’яса: один інгредієнт перетворить звичайні смажені кабачки на неймовірну страву
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Ситно та неймовірно просто!
Кабачки – універсальні овочі. Чого з них тільки не готують: і готують з них неперевершені оладки, і смажать по-французьки, і маринують на зиму — всіх рецептів не перелічиш.
Сьогодні ми приготуємо їх за незвичайним рецептом від "1 хвилина" — посмажимо в пивному клярі. Це настільки смачно та незвичайно, що ваш чоловік навіть віддасть заради цієї страви пляшку пива, але воно обов’язково повернеться – вже у вигляді обіду чи вечері!
Як приготувати смажені кабачки в пивному клярі
Інгредієнти:
- 3 кабачки.
Для кляру:
- 1 яйце;
- 200 мл пива;
- 100 г борошна;
- 3 ст. л. олії;
- сіль, червоний та чорний перець.
Для соусу:
- 100 г майонезу;
- 4 зубчики часнику;
- 1 пучок кропу.
Спосіб приготування:
- У склянку пива розбийте яйце. Масу посоліть і поступово введіть туди борошно, постійно помішуючи. У вас має вийти густа маса.
- Кабачки промийте, за потреби очистьте. Наріжте кожен кабачок на кружки завтовшки приблизно 1 см або трохи менше.
- На сковороді розігрійте олію.
- Кожен кабачок пориньте в кляр і відправляйте на сковороду. Смажте на середньому вогні з боків до золотистої скоринки.
- Для соусу очистьте часник, пропустіть через прес. Кріп дрібно нашаткуйте. Перемішайте до однорідності інгредієнти та додайте майонез.
Коли соус просочиться майонезом, подавайте разом із кабачками та домашнім хлібом. Смачного!