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Лінивіше і смачніше десерту немає: готуємо чарівний сирний десерт з чорницею

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Вишуканий, але простий у приготуванні сирний десерт із чорницею
Вишуканий, але простий у приготуванні сирний десерт із чорницею. Фото shuba.life

П’ять інгредієнтів, трохи часу – і десерт готовий!

Якщо ви вже скуштували сирний пиріг із чорницею та шукаєте нові рецепти з улюбленою ягодою, ви прийшли за адресою. Сьогодні ми приготуємо вишуканий сирний десерт.

Думаєте, його важко готувати? Ні, рецепт від Shuba — найлінивіший, його легко і швидко готувати, та й складається він всього з п’яти інгредієнтів. Рікота надає сирному десерту ніжність, соковита і солодка чорниця стане гарним джерелом вітамінів, а терпкий і освіжаючий сік лимонний допоможе збалансувати насиченість рікоти, полегшуючи загальний смак. Пробуємо?

Як приготувати сирний десерт з чорницею

Інгредієнти на 4 порції:

  • сир кисломолочний — 150 г;
  • сир рікота — 150 г;
  • чорниця — 200 г;
  • цукрова пудра — 4 ст. л.;
  • лимон, сік — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Ягоди чорниці переберіть, промийте та обсушіть, трохи відкладіть для прикраси.
  2. Сир, чорницю, що залишилася, і цукрову пудру збийте в блендері до гладкої однорідної маси. Додайте рікоту, лимонний сік і збийте на пишну масу.
  3. Сирну масу, що вийшла, помістіть в кондитерський мішок і покладіть в холодильник на 1-2 години.
  4. Охолоджену масу розкладіть формочками, прикрасьте ягодами чорниці та подавайте до столу.

Ви зможете приготувати такий десерт навіть узимку, якщо заморозите ягоду по рецепту "Телеграфа". Смачного!

Теги:
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