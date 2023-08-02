Лінивіше і смачніше десерту немає: готуємо чарівний сирний десерт з чорницею

П’ять інгредієнтів, трохи часу – і десерт готовий!

Якщо ви вже скуштували сирний пиріг із чорницею та шукаєте нові рецепти з улюбленою ягодою, ви прийшли за адресою. Сьогодні ми приготуємо вишуканий сирний десерт.

Думаєте, його важко готувати? Ні, рецепт від Shuba — найлінивіший, його легко і швидко готувати, та й складається він всього з п’яти інгредієнтів. Рікота надає сирному десерту ніжність, соковита і солодка чорниця стане гарним джерелом вітамінів, а терпкий і освіжаючий сік лимонний допоможе збалансувати насиченість рікоти, полегшуючи загальний смак. Пробуємо?

Як приготувати сирний десерт з чорницею

Інгредієнти на 4 порції:

сир кисломолочний — 150 г;

сир рікота — 150 г;

чорниця — 200 г;

цукрова пудра — 4 ст. л.;

лимон, сік — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Ягоди чорниці переберіть, промийте та обсушіть, трохи відкладіть для прикраси. Сир, чорницю, що залишилася, і цукрову пудру збийте в блендері до гладкої однорідної маси. Додайте рікоту, лимонний сік і збийте на пишну масу. Сирну масу, що вийшла, помістіть в кондитерський мішок і покладіть в холодильник на 1-2 години. Охолоджену масу розкладіть формочками, прикрасьте ягодами чорниці та подавайте до столу.

Ви зможете приготувати такий десерт навіть узимку, якщо заморозите ягоду по рецепту "Телеграфа". Смачного!