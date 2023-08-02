Лінивіше і смачніше десерту немає: готуємо чарівний сирний десерт з чорницею
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П’ять інгредієнтів, трохи часу – і десерт готовий!
Якщо ви вже скуштували сирний пиріг із чорницею та шукаєте нові рецепти з улюбленою ягодою, ви прийшли за адресою. Сьогодні ми приготуємо вишуканий сирний десерт.
Думаєте, його важко готувати? Ні, рецепт від Shuba — найлінивіший, його легко і швидко готувати, та й складається він всього з п’яти інгредієнтів. Рікота надає сирному десерту ніжність, соковита і солодка чорниця стане гарним джерелом вітамінів, а терпкий і освіжаючий сік лимонний допоможе збалансувати насиченість рікоти, полегшуючи загальний смак. Пробуємо?
Як приготувати сирний десерт з чорницею
Інгредієнти на 4 порції:
- сир кисломолочний — 150 г;
- сир рікота — 150 г;
- чорниця — 200 г;
- цукрова пудра — 4 ст. л.;
- лимон, сік — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Ягоди чорниці переберіть, промийте та обсушіть, трохи відкладіть для прикраси.
- Сир, чорницю, що залишилася, і цукрову пудру збийте в блендері до гладкої однорідної маси. Додайте рікоту, лимонний сік і збийте на пишну масу.
- Сирну масу, що вийшла, помістіть в кондитерський мішок і покладіть в холодильник на 1-2 години.
- Охолоджену масу розкладіть формочками, прикрасьте ягодами чорниці та подавайте до столу.
Ви зможете приготувати такий десерт навіть узимку, якщо заморозите ягоду по рецепту "Телеграфа". Смачного!