Краще все одно не знайдете: перевірені рецепти маринадів до шашлику

Можливо, і ви відкриєте для себе улюблений маринад

Які б плани у вас не були, чи збираєтесь ви на пікнік на дачу чи в парк, соковитий, ніжний шашлик — найкраще рішення. І хоча вибір м’яса має величезне значення для смаку страви, маринад у цій справі не менш важливий.

Візьміть більше м’яса — воно вам знадобиться, щоб перепробувати маринади за нашими рецептами. Пробуємо?

Просто маринад із двох інгредієнтів

Ніжна цибуля та розсіл з-під маслин зроблять ваш шашлик неймовірно ніжним. Готується такий маринад просто, а м’ясо вийде фантастичним.

Незвичайний маринад із молока

Шашлик на молочному маринаді виходить неймовірно м’яким. Гості не просто з’їдять м’ясо, вони оближуть і мангал, і пальці.

Маринад за грузинським рецептом

В основі цього неймовірного маринаду – правильне м’ясо, сіль та приправи. Вам навіть не доведеться довго тримати м’ясо у такому маринаді – воно приготується дуже швидко.

Маринад на основі вина

Це не просто страва, а випивка та закуска в одному! Ви обов’язково вразите своїх друзів таким "п’яним" шашликом !

Сливовий маринад

На цьому маринаді ви можете не лише смажити шашлик! Його можна заготовити на зиму та додавати до улюблених м’ясних страв.

У якому б маринаді ви не вирішили готувати шашлик, найкращий варіант закуски – з ароматних помідорів. Спробуйте — і ви готуватимете так завжди!