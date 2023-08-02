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Просто відправте рибу в духовку: ситна вечеря на всю сім’ю з нічого

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Запечена у фользі скумбрія стане улюбленою стравою всієї родини
Запечена у фользі скумбрія стане улюбленою стравою всієї родини. Фото https://tsn.ua/

Не лише смачний, а й корисний рецепт

Про користь скумбрії знають, мабуть, усі. До того ж страви з цієї приголомшливої риби виходять неймовірно смачними — чого варта тільки скумбрія на мангалі чи смачна паста з сиром!

А запечену у фользі скумбрію за рецептом "ТСН" ще й готувати настільки просто, що гріх цього не зробити! Чудова риба виходить настільки ніжною, що її із задоволенням з’їдять навіть діти.

Як приготувати скумбрію запечену у фользі

Інгредієнти:

  • скумбрія – 2 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 2 шт.;
  • лимон – 1 шт.;
  • олія – 1 ст. л.;
  • сіль, перець чорний мелений – до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Відріжте у риби голови, випатрайте її. Промийте скумбрію під проточною водою, просушіть паперовими рушниками.
  2. Лимон наріжте тонкими кружальцями. Цибулю очистьте і наріжте кільцями.
  3. На аркуш фольги за розміром риби викладіть скумбрію. Посоліть, поперчіть усередині та зовні. Збризкайте її олією.
  4. З одного боку риби зробіть кілька поперечних надрізів та вкладіть туди шматочки лимонів. Розподіліть цибулю навколо риби, посоліть і загорніть скумбрію у фольгу.
  5. Розігрійте духовку до 200 градусів. Надішліть запікатися на півгодини.

Натріть рибу перед приготуванням одним продуктом за порадою "Телеграфа" — і ви забудете про неприємний запах під час її приготування. Смачного!

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