Просто відправте рибу в духовку: ситна вечеря на всю сім’ю з нічого
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Не лише смачний, а й корисний рецепт
Про користь скумбрії знають, мабуть, усі. До того ж страви з цієї приголомшливої риби виходять неймовірно смачними — чого варта тільки скумбрія на мангалі чи смачна паста з сиром!
А запечену у фользі скумбрію за рецептом "ТСН" ще й готувати настільки просто, що гріх цього не зробити! Чудова риба виходить настільки ніжною, що її із задоволенням з’їдять навіть діти.
Як приготувати скумбрію запечену у фользі
Інгредієнти:
- скумбрія – 2 шт.;
- цибуля ріпчаста — 2 шт.;
- лимон – 1 шт.;
- олія – 1 ст. л.;
- сіль, перець чорний мелений – до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Відріжте у риби голови, випатрайте її. Промийте скумбрію під проточною водою, просушіть паперовими рушниками.
- Лимон наріжте тонкими кружальцями. Цибулю очистьте і наріжте кільцями.
- На аркуш фольги за розміром риби викладіть скумбрію. Посоліть, поперчіть усередині та зовні. Збризкайте її олією.
- З одного боку риби зробіть кілька поперечних надрізів та вкладіть туди шматочки лимонів. Розподіліть цибулю навколо риби, посоліть і загорніть скумбрію у фольгу.
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Надішліть запікатися на півгодини.
Натріть рибу перед приготуванням одним продуктом за порадою "Телеграфа" — і ви забудете про неприємний запах під час її приготування. Смачного!