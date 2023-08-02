Просто відправте рибу в духовку: ситна вечеря на всю сім’ю з нічого

Не лише смачний, а й корисний рецепт

Про користь скумбрії знають, мабуть, усі. До того ж страви з цієї приголомшливої риби виходять неймовірно смачними — чого варта тільки скумбрія на мангалі чи смачна паста з сиром!

А запечену у фользі скумбрію за рецептом "ТСН" ще й готувати настільки просто, що гріх цього не зробити! Чудова риба виходить настільки ніжною, що її із задоволенням з’їдять навіть діти.

Як приготувати скумбрію запечену у фользі

Інгредієнти:

скумбрія – 2 шт.;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

лимон – 1 шт.;

олія – 1 ст. л.;

сіль, перець чорний мелений – до свого смаку.

Спосіб приготування:

Відріжте у риби голови, випатрайте її. Промийте скумбрію під проточною водою, просушіть паперовими рушниками. Лимон наріжте тонкими кружальцями. Цибулю очистьте і наріжте кільцями. На аркуш фольги за розміром риби викладіть скумбрію. Посоліть, поперчіть усередині та зовні. Збризкайте її олією. З одного боку риби зробіть кілька поперечних надрізів та вкладіть туди шматочки лимонів. Розподіліть цибулю навколо риби, посоліть і загорніть скумбрію у фольгу. Розігрійте духовку до 200 градусів. Надішліть запікатися на півгодини.

Натріть рибу перед приготуванням одним продуктом за порадою "Телеграфа" — і ви забудете про неприємний запах під час її приготування. Смачного!