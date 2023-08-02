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Всього два яйця і жодного грама борошна: смачний рецепт простої запіканки

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Ідеально до чаю чи кави
Ідеально до чаю чи кави. Фото domashne.com.ua

Така солодка випічка не залишить нікого байдужим

Зараз у спеку, найменше хочеться довго стояти біля плити й духовки. Рятують прості рецепти, де немає десятків процесів, такі як смачні пиріжечки на сковороді. Розповідаємо, як швидко та просто приготувати сирну запіканку.

Рецепт простий — все змішати і закинути в духовку. А запіканка виходить дуже ніжною та легкою, адже у складі немає ні грама борошна. Як її приготувати, розповіли на Meta.ua.

Інгредієнти:

  • сир домашній – 500 г;
  • сметана – 5 ст. л;
  • 2 яйця;
  • манна крупа – 2 ст. л;
  • цедра лимона;
  • цукор – 3 ст. л;
  • ванільний цукор – 1 ч. л;
  • курага або родзинки – 50 г;
  • олія – 1 ст. ложка;
  • дрібка солі.

Спосіб приготування:

  1. Родзинки або курагу промиваємо і заливаємо окропом. Окремо змішуємо манку зі сметаною. Все залишається на 10-15 хвилин.
  2. Сир перетираємо в однорідну масу — блендером або через сито. До нього додаємо манку зі сметаною, цукор, ванілін, яйця і сіль. Ще раз перемішуємо.
  3. Курагу чи родзинки просушуємо на паперових рушниках і додаємо. Додаємо цедру. Акуратно перемішуємо лопаткою.
  4. Форму змащуємо олією та посипаємо манкою. Викладаємо тісто. Зверху змащуємо сметаною. Випікаємо 45-50 хвилин у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці.

Десерт виходить дуже повітряний. Найкраще дати йому вистигнути ніч — тоді зранку на вас чекає неперевершений сніданок. Ще рецепти сніданків із сиром:

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Теги:
#Рецепт #Сир #Випічка #Запіканка