Всього два яйця і жодного грама борошна: смачний рецепт простої запіканки

Така солодка випічка не залишить нікого байдужим

Зараз у спеку, найменше хочеться довго стояти біля плити й духовки. Рятують прості рецепти, де немає десятків процесів, такі як смачні пиріжечки на сковороді. Розповідаємо, як швидко та просто приготувати сирну запіканку.

Рецепт простий — все змішати і закинути в духовку. А запіканка виходить дуже ніжною та легкою, адже у складі немає ні грама борошна. Як її приготувати, розповіли на Meta.ua.

Інгредієнти:

сир домашній – 500 г;

сметана – 5 ст. л;

2 яйця;

манна крупа – 2 ст. л;

цедра лимона;

цукор – 3 ст. л;

ванільний цукор – 1 ч. л;

курага або родзинки – 50 г;

олія – 1 ст. ложка;

дрібка солі.

Спосіб приготування:

Родзинки або курагу промиваємо і заливаємо окропом. Окремо змішуємо манку зі сметаною. Все залишається на 10-15 хвилин. Сир перетираємо в однорідну масу — блендером або через сито. До нього додаємо манку зі сметаною, цукор, ванілін, яйця і сіль. Ще раз перемішуємо. Курагу чи родзинки просушуємо на паперових рушниках і додаємо. Додаємо цедру. Акуратно перемішуємо лопаткою. Форму змащуємо олією та посипаємо манкою. Викладаємо тісто. Зверху змащуємо сметаною. Випікаємо 45-50 хвилин у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці.

Десерт виходить дуже повітряний. Найкраще дати йому вистигнути ніч — тоді зранку на вас чекає неперевершений сніданок. Ще рецепти сніданків із сиром:

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