Фантастичний солодкий перекус за кілька хвилин: бюджетний рецепт

Лічені хвилини — і страва готова

Ми розповідали, як приготувати дуже смачні ліниві вареники. Наступний рецепт ще простіший — на всю страву піде всього кілька хвилин.

Ці солодкі грінки — чудовий перекус чи сніданок, якщо хочеться солоденького. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина". Та й продукти потрібні найпростіші.

Інгредієнти:

6-7 шматочків батона;

2 столові ложки цукру;

1 яйце;

склянка молока;

рослинна олія для смаження.

Спосіб приготування:

Беремо яйце та вибиваємо його у миску. Ретельно перемішуємо. Додаємо молоко та цукор. Розігріваємо сковорідку та паралельно перемішуємо суміш до однорідного стану. Кожен шматочок батона ретельно вимочуємо в суміші і кладемо на сковорідку. До речі, замість батона можна брата багет — так десерт буде ще ніжнішим та пухкішим.

Грінки обсмажуємо з обох боків до готовності. Вони повинні бути золотистого кольору. Перед подачею грінки повинні трішки охолонути. Зверху можна додати трішки цукрової пудри, меду або згущеного молока. До речі, ми розповідали, як смачно приготувати його вдома.