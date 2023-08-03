Кава краща, ніж у кав’ярні: секретний рецепт від бариста

Починаємо день смачно, бадьоро та ароматно

Кавомани не можуть уявити ранок без ароматної кави. Його можна легко приготувати на власній кухні – можливо, він вийде набагато краще, ніж у кав’ярні.

Разом з "РБК-Україна" розповімо про маловідомий спосіб заварювання насиченої та міцної кави. Такий бадьорий напій стане вашим щоденним "другом".

Як приготувати ароматну каву

Інгредієнти:

турка;

плита;

кава зернова свіжомелена — 2 чайні ложки;

холодна вода — 100-150 мл;

цукор — за бажанням;

сіль — кілька кристаликів.

Спосіб приготування:

Насипте в турку каву, додайте кілька кристаликів солі — вона потрібна для балансу смаку, але в напої не повинна відчуватися. Якщо любите солодку каву, додайте цукор до смаку. Залийте 100-150 мл холодної води залежно від того, наскільки міцну каву ви п’єте. Поставте на вогонь і чекайте, коли почне підійматися піна, зменште вогонь секунд на 20, щоб вона опустилася. Потім поставте знову і зніміть — робіть так тричі. Відставте турку і збризкайте каву холодною водою, щоб вона осіла. Дайте постояти кілька хвилин і наливайте у чашки. Чашки повинні бути гарячими, тому необхідно полити окропом.

Секрет приготування кави з молоком

Якщо ви любите пити каву з молоком, не поспішайте додавати її відразу, щоб якнайшвидше охолодити напій і випити його. Влийте підігріте молоко після того, як кава трохи відстоюється.

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