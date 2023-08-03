Кава краща, ніж у кав’ярні: секретний рецепт від бариста
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Починаємо день смачно, бадьоро та ароматно
Кавомани не можуть уявити ранок без ароматної кави. Його можна легко приготувати на власній кухні – можливо, він вийде набагато краще, ніж у кав’ярні.
Разом з "РБК-Україна" розповімо про маловідомий спосіб заварювання насиченої та міцної кави. Такий бадьорий напій стане вашим щоденним "другом".
Як приготувати ароматну каву
Інгредієнти:
- турка;
- плита;
- кава зернова свіжомелена — 2 чайні ложки;
- холодна вода — 100-150 мл;
- цукор — за бажанням;
- сіль — кілька кристаликів.
Спосіб приготування:
- Насипте в турку каву, додайте кілька кристаликів солі — вона потрібна для балансу смаку, але в напої не повинна відчуватися.
- Якщо любите солодку каву, додайте цукор до смаку.
- Залийте 100-150 мл холодної води залежно від того, наскільки міцну каву ви п’єте.
- Поставте на вогонь і чекайте, коли почне підійматися піна, зменште вогонь секунд на 20, щоб вона опустилася. Потім поставте знову і зніміть — робіть так тричі.
- Відставте турку і збризкайте каву холодною водою, щоб вона осіла. Дайте постояти кілька хвилин і наливайте у чашки. Чашки повинні бути гарячими, тому необхідно полити окропом.
Секрет приготування кави з молоком
Якщо ви любите пити каву з молоком, не поспішайте додавати її відразу, щоб якнайшвидше охолодити напій і випити його. Влийте підігріте молоко після того, як кава трохи відстоюється.
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