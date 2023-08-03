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Кава краща, ніж у кав’ярні: секретний рецепт від бариста

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Улюблена багатьма приголомшлива кава
Улюблена багатьма приголомшлива кава. Фото ВВС

Починаємо день смачно, бадьоро та ароматно

Кавомани не можуть уявити ранок без ароматної кави. Його можна легко приготувати на власній кухні – можливо, він вийде набагато краще, ніж у кав’ярні.

Разом з "РБК-Україна" розповімо про маловідомий спосіб заварювання насиченої та міцної кави. Такий бадьорий напій стане вашим щоденним "другом".

Як приготувати ароматну каву

Інгредієнти:

  • турка;
  • плита;
  • кава зернова свіжомелена — 2 чайні ложки;
  • холодна вода — 100-150 мл;
  • цукор — за бажанням;
  • сіль — кілька кристаликів.

Спосіб приготування:

  1. Насипте в турку каву, додайте кілька кристаликів солі — вона потрібна для балансу смаку, але в напої не повинна відчуватися.
  2. Якщо любите солодку каву, додайте цукор до смаку.
  3. Залийте 100-150 мл холодної води залежно від того, наскільки міцну каву ви п’єте.
  4. Поставте на вогонь і чекайте, коли почне підійматися піна, зменште вогонь секунд на 20, щоб вона опустилася. Потім поставте знову і зніміть — робіть так тричі.
  5. Відставте турку і збризкайте каву холодною водою, щоб вона осіла. Дайте постояти кілька хвилин і наливайте у чашки. Чашки повинні бути гарячими, тому необхідно полити окропом.

Секрет приготування кави з молоком

Якщо ви любите пити каву з молоком, не поспішайте додавати її відразу, щоб якнайшвидше охолодити напій і випити його. Влийте підігріте молоко після того, як кава трохи відстоюється.

Приготуйте до кави кекси з ягодами за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь! Смачного!

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#Рецепт #Кава #Готуємо вдома