Такі пиріжки з капустою навіть ліпити не потрібно: найкращий бабусин рецепт для спекотного літа

Ви полюбите цей рецепт за простоту приготування

Смажені пиріжки – бюджетна та швидка страва, яку подати самостійно або доповнити улюблений борщ. Готуються такі пиріжки дуже просто і швидко, тому це чудовий варіант для спекотного літа.

Приємний аромат, м’яке тісто та затишок – все це ви отримаєте після приготування пиріжків за рецептом "Бабусиних рецептів". Ситні та смачні, такі пиріжки можна брати із собою на пікнік, прогулянку чи роботу – вони будуть доречні завжди.

Як приготувати пиріжки з капустою

Інгредієнти:

капуста білокачанна – 500 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

морква – 1 шт.;

томатна паста – 1 ст.

сіль — ½ ч.л.

Інгредієнти для тесту:

молоко – 150 мл;

соняшникова олія – 30 мл;

сметана – 150 г;

яйця – 2 шт.;

сіль — ½ ч. л.;

борошно — 280 г;

розпушувач – 10 г.

Спосіб приготування:

Капусту шаткуємо. Цибулю нарізаємо маленькими кубиками. Моркву дрібно натираємо. Цибулю та моркву обсмажуємо на сковороді, додаємо капусту та тушкуємо до м’якості. Солимо, додаємо томатну пасту та перемішуємо. В окрему миску розбиваємо яйця, висипаємо сіль, збиваємо. Виливаємо масло та молоко в яєчну суміш, додаємо сметану. В отриману масу викладаємо тушковану капусту, просіюємо борошно та розпушувач, замішуємо тісто. У розігріту з соняшниковою олією сковороду викладаємо столовою ложкою тісто, смажимо з обох боків до золотистого кольору.

Готуємо соус тартар за рецептом "Телеграфа" та подаємо з ним готові пиріжки. Смачного!