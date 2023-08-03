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Такі пиріжки з капустою навіть ліпити не потрібно: найкращий бабусин рецепт для спекотного літа

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Від таких смажених пиріжків навряд чи хтось відмовиться
Від таких смажених пиріжків навряд чи хтось відмовиться. Фото prosti-recepty.com

Ви полюбите цей рецепт за простоту приготування

Смажені пиріжки – бюджетна та швидка страва, яку подати самостійно або доповнити улюблений борщ. Готуються такі пиріжки дуже просто і швидко, тому це чудовий варіант для спекотного літа.

Приємний аромат, м’яке тісто та затишок – все це ви отримаєте після приготування пиріжків за рецептом "Бабусиних рецептів". Ситні та смачні, такі пиріжки можна брати із собою на пікнік, прогулянку чи роботу – вони будуть доречні завжди.

Як приготувати пиріжки з капустою

Інгредієнти:

  • капуста білокачанна – 500 г;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • морква – 1 шт.;
  • томатна паста – 1 ст.
  • сіль — ½ ч.л.

Інгредієнти для тесту:

  • молоко – 150 мл;
  • соняшникова олія – 30 мл;
  • сметана – 150 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • борошно — 280 г;
  • розпушувач – 10 г.

Спосіб приготування:

  1. Капусту шаткуємо. Цибулю нарізаємо маленькими кубиками. Моркву дрібно натираємо.
  2. Цибулю та моркву обсмажуємо на сковороді, додаємо капусту та тушкуємо до м’якості. Солимо, додаємо томатну пасту та перемішуємо.
  3. В окрему миску розбиваємо яйця, висипаємо сіль, збиваємо. Виливаємо масло та молоко в яєчну суміш, додаємо сметану. В отриману масу викладаємо тушковану капусту, просіюємо борошно та розпушувач, замішуємо тісто.
  4. У розігріту з соняшниковою олією сковороду викладаємо столовою ложкою тісто, смажимо з обох боків до золотистого кольору.

Готуємо соус тартар за рецептом "Телеграфа" та подаємо з ним готові пиріжки. Смачного!

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