Такі пиріжки з капустою навіть ліпити не потрібно: найкращий бабусин рецепт для спекотного літа
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Ви полюбите цей рецепт за простоту приготування
Смажені пиріжки – бюджетна та швидка страва, яку подати самостійно або доповнити улюблений борщ. Готуються такі пиріжки дуже просто і швидко, тому це чудовий варіант для спекотного літа.
Приємний аромат, м’яке тісто та затишок – все це ви отримаєте після приготування пиріжків за рецептом "Бабусиних рецептів". Ситні та смачні, такі пиріжки можна брати із собою на пікнік, прогулянку чи роботу – вони будуть доречні завжди.
Як приготувати пиріжки з капустою
Інгредієнти:
- капуста білокачанна – 500 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- морква – 1 шт.;
- томатна паста – 1 ст.
- сіль — ½ ч.л.
Інгредієнти для тесту:
- молоко – 150 мл;
- соняшникова олія – 30 мл;
- сметана – 150 г;
- яйця – 2 шт.;
- сіль — ½ ч. л.;
- борошно — 280 г;
- розпушувач – 10 г.
Спосіб приготування:
- Капусту шаткуємо. Цибулю нарізаємо маленькими кубиками. Моркву дрібно натираємо.
- Цибулю та моркву обсмажуємо на сковороді, додаємо капусту та тушкуємо до м’якості. Солимо, додаємо томатну пасту та перемішуємо.
- В окрему миску розбиваємо яйця, висипаємо сіль, збиваємо. Виливаємо масло та молоко в яєчну суміш, додаємо сметану. В отриману масу викладаємо тушковану капусту, просіюємо борошно та розпушувач, замішуємо тісто.
- У розігріту з соняшниковою олією сковороду викладаємо столовою ложкою тісто, смажимо з обох боків до золотистого кольору.
Готуємо соус тартар за рецептом "Телеграфа" та подаємо з ним готові пиріжки. Смачного!