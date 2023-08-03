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Ніхто не встане зі столу, доки не доїсть: рецепт найніжнішого сливового пирога до чаю

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Сливовий пиріг — це ніжність у кожному шматочку
Сливовий пиріг — це ніжність у кожному шматочку. Фото shuba.life

Задоволення, аромат і смак – це про сливовий пиріг.

Домашня випічка – це смачно, а десерти із сезонними ягодами та фруктами – це взагалі неперевершено. Саме таку смакоту ми сьогодні з вами і приготуємо.

Ароматний, смачний пиріг зі сливами та сирним шаром за рецептом "Школи життя" — це завжди чисте задоволення моментом. Готувати його дуже просто, а якщо замість слив додавати різноманітні ягоди та фрукти – щоразу у вас буде випічка з новим смаком. Спробуємо?

Як приготувати сливовий пиріг із сирним шаром

Інгредієнти для форми діаметром 26 см:

  • сир – 400 г;
  • цукор – 130 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • сметана – 100 г;
  • борошно чи кукурудзяний крохмаль – 20 г;
  • ванілін – 1 г.

Для тесту:

  • вершкове масло – 120 г;
  • цукор – 120 г;
  • сіль — щіпка;
  • яйця – 2 шт.;
  • борошно 250 г + 1 ч. л. розпушувача;
  • молоко – 80 мл;
  • фрукти чи ягоди – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Для приготування сирного шару в миску з сиром всипте цукор, додайте яйця, сметану та борошно. За бажання можна додати ванілін. Збийте блендером.
  2. Для приготування тіста до м’якого вершкового масла додайте цукор, дрібку солі, перемішайте все міксером. Додайте| яйця і перемішайте.
  3. Просійте частину борошна з розпушувачем. Влийте молоко, перемішайте. Додайте борошно, що залишилося. У вас має вийти ніжне та густе тісто.
  4. Дно форми застеліть папером для випічки, бортики змастіть олією. Викладіть тісто, далі додайте сирну масу, зверху викладіть фрукти чи ягоди — будь-які за бажанням. Випікати при 180 градусах близько 50 хвилин. Вимкніть духовку, залиште пиріг ще на 20 хвилин, щоб сирний шар добре стабілізувався.

Подавайте сливовий пиріг разом з ароматною кавою за рецептом "Телеграфа". Смачного!

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#Рецепт #Пиріг #Зливи #Готуємо вдома