Ніхто не встане зі столу, доки не доїсть: рецепт найніжнішого сливового пирога до чаю
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Задоволення, аромат і смак – це про сливовий пиріг.
Домашня випічка – це смачно, а десерти із сезонними ягодами та фруктами – це взагалі неперевершено. Саме таку смакоту ми сьогодні з вами і приготуємо.
Ароматний, смачний пиріг зі сливами та сирним шаром за рецептом "Школи життя" — це завжди чисте задоволення моментом. Готувати його дуже просто, а якщо замість слив додавати різноманітні ягоди та фрукти – щоразу у вас буде випічка з новим смаком. Спробуємо?
Як приготувати сливовий пиріг із сирним шаром
Інгредієнти для форми діаметром 26 см:
- сир – 400 г;
- цукор – 130 г;
- яйця – 2 шт.;
- сметана – 100 г;
- борошно чи кукурудзяний крохмаль – 20 г;
- ванілін – 1 г.
Для тесту:
- вершкове масло – 120 г;
- цукор – 120 г;
- сіль — щіпка;
- яйця – 2 шт.;
- борошно 250 г + 1 ч. л. розпушувача;
- молоко – 80 мл;
- фрукти чи ягоди – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Для приготування сирного шару в миску з сиром всипте цукор, додайте яйця, сметану та борошно. За бажання можна додати ванілін. Збийте блендером.
- Для приготування тіста до м’якого вершкового масла додайте цукор, дрібку солі, перемішайте все міксером. Додайте| яйця і перемішайте.
- Просійте частину борошна з розпушувачем. Влийте молоко, перемішайте. Додайте борошно, що залишилося. У вас має вийти ніжне та густе тісто.
- Дно форми застеліть папером для випічки, бортики змастіть олією. Викладіть тісто, далі додайте сирну масу, зверху викладіть фрукти чи ягоди — будь-які за бажанням. Випікати при 180 градусах близько 50 хвилин. Вимкніть духовку, залиште пиріг ще на 20 хвилин, щоб сирний шар добре стабілізувався.
Подавайте сливовий пиріг разом з ароматною кавою за рецептом "Телеграфа". Смачного!