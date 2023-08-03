Ніхто не встане зі столу, доки не доїсть: рецепт найніжнішого сливового пирога до чаю

Задоволення, аромат і смак – це про сливовий пиріг.

Домашня випічка – це смачно, а десерти із сезонними ягодами та фруктами – це взагалі неперевершено. Саме таку смакоту ми сьогодні з вами і приготуємо.

Ароматний, смачний пиріг зі сливами та сирним шаром за рецептом "Школи життя" — це завжди чисте задоволення моментом. Готувати його дуже просто, а якщо замість слив додавати різноманітні ягоди та фрукти – щоразу у вас буде випічка з новим смаком. Спробуємо?

Як приготувати сливовий пиріг із сирним шаром

Інгредієнти для форми діаметром 26 см:

сир – 400 г;

цукор – 130 г;

яйця – 2 шт.;

сметана – 100 г;

борошно чи кукурудзяний крохмаль – 20 г;

ванілін – 1 г.

Для тесту:

вершкове масло – 120 г;

цукор – 120 г;

сіль — щіпка;

яйця – 2 шт.;

борошно 250 г + 1 ч. л. розпушувача;

молоко – 80 мл;

фрукти чи ягоди – на свій смак.

Спосіб приготування:

Для приготування сирного шару в миску з сиром всипте цукор, додайте яйця, сметану та борошно. За бажання можна додати ванілін. Збийте блендером. Для приготування тіста до м’якого вершкового масла додайте цукор, дрібку солі, перемішайте все міксером. Додайте| яйця і перемішайте. Просійте частину борошна з розпушувачем. Влийте молоко, перемішайте. Додайте борошно, що залишилося. У вас має вийти ніжне та густе тісто. Дно форми застеліть папером для випічки, бортики змастіть олією. Викладіть тісто, далі додайте сирну масу, зверху викладіть фрукти чи ягоди — будь-які за бажанням. Випікати при 180 градусах близько 50 хвилин. Вимкніть духовку, залиште пиріг ще на 20 хвилин, щоб сирний шар добре стабілізувався.

Подавайте сливовий пиріг разом з ароматною кавою за рецептом "Телеграфа". Смачного!