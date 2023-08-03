Просто відваріть курку: простий рецепт намазки для смачного перекусу

Відмінна альтернатива покупній ковбасі

Чи можна уявити смачний перекус або святкове застілля без приголомшливих намазок ? Чи можна вигадати щось нове при величезній кількості рецептів?

"Школа життя" пропонує урізноманітнити меню неймовірно ситною та смачною намазкою з курки та овочів. Усього чотири простих інгредієнти та трохи часу – і ви вже дивуєте близьких та друзів неперевершеною закускою. Така страва завжди допоможе, якщо гості вже на порозі, а часу для приготування немає. До того ж це корисна альтернатива магазинній ковбасі – готуючи таку намазку, ви впевнені в її якості. Спробуємо?

Як приготувати намазку з курки та овочів

Інгредієнти:

куряче філе (стегно) — 2 шт.;

морква – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

часник – 2-4 зубчики;

сіль, спеції – на свій смак.

Спосіб приготування:

Нарізаємо цибулю та моркву, разом із куркою складаємо в каструлю, додаємо сіль та спеції. Заливаємо водою та варимо 40 хвилин. Готову курку дістаємо з бульйону та подрібнюємо блендером. Можна додати бульйон для соковитості. Окремо подрібнюємо овочі. З’єднуємо курку та овочі, все добре перемішуємо.

Готуємо смачні грінки з білого хліба за рецептом "Телеграфа" та подаємо на стіл. Смачного!