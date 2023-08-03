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З’їсте разом із тарілкою: рецепт "ледачої" кабачкової ікри із секретним інгредієнтом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Самий лінивий рецепт кабачкової ікри
Самий лінивий рецепт кабачкової ікри. Фото shuba.life

Не шукайте рецептів простіше – ви його вже знайшли

Кабачки — неймовірний продукт, з якого можна приготувати величезну кількість різноманітних страв. Якщо ви вже встигли посмажити кабачки у клярі та закрити на зиму кабачковий салат, тоді цей рецепт для вас.

Для лінивого рецепту кабачкової ікри від Shuba необхідні прості продукти та небагато часу – вам необхідно лише посмажити овочі. Спробуйте раз — і ви не пошкодуєте!

Простий рецепт лінивої кабачкової ікри

Інгредієнти на 10 порцій:

  • кабачки — 2 шт.;
  • морква — 2 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 2 шт.;
  • часник, зубчики — 3 шт.;
  • майонез 67% — 3 ст. л.;
  • паста томатна — 3 ст. л.;
  • плавлений сир — 1 шт.;
  • олія соняшникова рафінована — 2 ст. л.;
  • сіль, перець чорний мелений, цукор — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Овочі промийте та очистьте. За необхідності кабачки не чистьте, але натріть на тертці. Цибулю дрібно наріжте, моркву також натріть.
  2. У сковороді розігрійте олію. Посмажте цибулю близько 2-3 хвилин, додайте моркву та кабачок. Все разом смажте 5-10 хвилин помішуючи.
  3. Додайте пропущений через прес часник, сіль, майонез та томатну пасту, спеції до смаку. Готуйте готовність ще 10-15 хвилин.
  4. У блендері збийте до однорідності плавлений сирок і овочі, що трохи охолонули. Перекладіть у миску, охолодіть та подавайте.

Плавлений сир для цієї страви приготуйте за рецептом "Телеграфа". Так ви будете впевнені у його якості.

Теги:
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