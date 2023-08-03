З’їсте разом із тарілкою: рецепт "ледачої" кабачкової ікри із секретним інгредієнтом
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Не шукайте рецептів простіше – ви його вже знайшли
Кабачки — неймовірний продукт, з якого можна приготувати величезну кількість різноманітних страв. Якщо ви вже встигли посмажити кабачки у клярі та закрити на зиму кабачковий салат, тоді цей рецепт для вас.
Для лінивого рецепту кабачкової ікри від Shuba необхідні прості продукти та небагато часу – вам необхідно лише посмажити овочі. Спробуйте раз — і ви не пошкодуєте!
Простий рецепт лінивої кабачкової ікри
Інгредієнти на 10 порцій:
- кабачки — 2 шт.;
- морква — 2 шт.;
- цибуля ріпчаста — 2 шт.;
- часник, зубчики — 3 шт.;
- майонез 67% — 3 ст. л.;
- паста томатна — 3 ст. л.;
- плавлений сир — 1 шт.;
- олія соняшникова рафінована — 2 ст. л.;
- сіль, перець чорний мелений, цукор — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Овочі промийте та очистьте. За необхідності кабачки не чистьте, але натріть на тертці. Цибулю дрібно наріжте, моркву також натріть.
- У сковороді розігрійте олію. Посмажте цибулю близько 2-3 хвилин, додайте моркву та кабачок. Все разом смажте 5-10 хвилин помішуючи.
- Додайте пропущений через прес часник, сіль, майонез та томатну пасту, спеції до смаку. Готуйте готовність ще 10-15 хвилин.
- У блендері збийте до однорідності плавлений сирок і овочі, що трохи охолонули. Перекладіть у миску, охолодіть та подавайте.
Плавлений сир для цієї страви приготуйте за рецептом "Телеграфа". Так ви будете впевнені у його якості.