Корисна альтернатива кави: фантастичне лате без кави й молока

Спробуйте — і не пошкодуєте, що приготували

Багато хто звик починати день з горнятка ароматної кави, звареної в джезві за особливим рецептом. Приміром, ми розказували, як смачно приготувати напій з карамельними нотками. Але кава підходить не всім.

Якщо ви шукаєте корисні альтернативи, зверніть увагу на цей рецепт лате з яйцем і вершковим маслом. Це не лише чудовий і приємний спосіб почати свій день, а й гарна нагода посмакувати, коли хочеться чогось теплого та ситного. Рецептом поділились на порталі SHUBA.

Інгредієнти:

Вода гаряча — 500 мл

Яйця курячі — 1 шт.

Масло вершкове — 1 ст. л.

Сіль — до смаку

Спосіб приготування:

Нагріваємо воду до кипіння. Розбиваємо яйце та обережно відокремлюємо жовток від білка. Викладаємо білок в невелику склянку. Збиваємо його. Для цього підійде занурювальний блендер, спінювач для молока або невелика електрична збивалка. Жовток викладаємо в окремий великий порційний кухоль. Додаємо масло і невелику кількість окропу. Відразу збиваємо все разом. Коли масло розтане, можна додати трохи більше гарячої води. Солимо до смаку. Виливаємо збиті яєчні білки на суміш. Обережно перемішуємо всі інгредієнти.

Такий напій подається негайно. Він чудово смакуватиме з класичним Наполеоном.