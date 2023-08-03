Корисна альтернатива кави: фантастичне лате без кави й молока
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Спробуйте — і не пошкодуєте, що приготували
Багато хто звик починати день з горнятка ароматної кави, звареної в джезві за особливим рецептом. Приміром, ми розказували, як смачно приготувати напій з карамельними нотками. Але кава підходить не всім.
Якщо ви шукаєте корисні альтернативи, зверніть увагу на цей рецепт лате з яйцем і вершковим маслом. Це не лише чудовий і приємний спосіб почати свій день, а й гарна нагода посмакувати, коли хочеться чогось теплого та ситного. Рецептом поділились на порталі SHUBA.
Інгредієнти:
- Вода гаряча — 500 мл
- Яйця курячі — 1 шт.
- Масло вершкове — 1 ст. л.
- Сіль — до смаку
Спосіб приготування:
- Нагріваємо воду до кипіння. Розбиваємо яйце та обережно відокремлюємо жовток від білка.
- Викладаємо білок в невелику склянку. Збиваємо його. Для цього підійде занурювальний блендер, спінювач для молока або невелика електрична збивалка.
- Жовток викладаємо в окремий великий порційний кухоль. Додаємо масло і невелику кількість окропу. Відразу збиваємо все разом.
- Коли масло розтане, можна додати трохи більше гарячої води. Солимо до смаку.
- Виливаємо збиті яєчні білки на суміш. Обережно перемішуємо всі інгредієнти.
Такий напій подається негайно. Він чудово смакуватиме з класичним Наполеоном.