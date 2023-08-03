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Елементарний бюджетний десерт: достатньо змішати два простенькі інгредієнти

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Діти будуть їсти його із задоволенням Новина оновлена 03 серпня 2023, 12:14
Діти будуть їсти його із задоволенням. Фото Лайфхакер

Смачний десерт за копійки

Складні та багатоетапні десерти, такі як мусовий ягідний торт — це дуже смачно. Але й часу та зусиль такі солодощі потребують багато. На противагу таким рецептам, розповідаємо, як приготувати дуже простенький десерт.

Ви могли не знати, та, якщо правильно змішати манну крупу з компотом, вийде ніжний мус на десерт. Готується він дуже швидко. Як це зробити, розповіли на порталі "1 хвилина".

Інгредієнти:

  • 500 мл компоту;
  • 50 г манної крупи.

Спосіб приготування:

  1. Для десерту потрібні лише готовий компот і манка. Із заявленої кількості інгредієнтів вийде дві порції фруктового десерту. Компот підійде будь-який – вишневий чи з інших фруктів і ягід.
  2. У каструлю виливаємо готовий компот. Одразу додаємо манну крупу, перемішуємо. Ставимо масу на вогонь і доводимо до кипіння.
  3. Щойно закипить, зменшуємо вогонь і варимо 2 хвилини, постійно помішуючи. Потім знімаємо з плити й даємо охолонути. За цей час маса повинна загустити й ущільнитися.
  4. Збиваємо її міксером чи блендером, доки десерт не стане світлим і пишним. Розкладаємо по креманках. Прикрашаємо будь-чим. Охолоджуємо в холодильнику.

Десерт виходить дуже смачним. Також ми розповідали, як приготувати смачну ніжну запіканку.

Теги:
#Рецепт #Манна крупа #Десерт