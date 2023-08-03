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Спробуйте — і будете пекти такі булочки постійно: тісто — як пух

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Булочки виходять дуже смачними
Булочки виходять дуже смачними. Фото kolizhanka.com.ua

Проста та бюджетна смакота

Ми розповідали, як приготувати швидкі ситні пиріжечки. Тепер ділимось неперевершеним рецептом домашніх булочок. Тісто виходить ніжне та м’яке, як пух.

Рецептом простого частування у мережі поділились на порталі "1 хвилина". Готується просто — головне, дотриматись пропорції борошна в тісті.

Інгредієнти для опари:

  • 200 мілілітрів молока;
  • 20 грамів сирих дріжджів;
  • 1 столова ложка цукру;
  • 3 столові ложки борошна.

Для тіста:

  • 2 курячих яйця;
  • 1 чайна ложка солі;
  • 50 грамів цукру;
  • 370-400 грамів борошна;
  • 60 грамів вершкового масла;
  • 30 мілілітрів олії;
  • Ванілін – до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Для опари у тепле молоко додаємо дріжджі та цукор. Добре перемішуємо до однорідного стану.
  2. Просіюємо борошно і також додаємо. Знову перемішуємо та залишаємо на 20 хвилин.
  3. Тим часом можна починати готувати основне тісто. У миску розбиваємо курячі яйця.
  4. Додаємо сіль, цукор, ванілін. Перемішуємо до однорідності. Вливаємо розтоплене, але не гаряче вершкове масло.
  5. Перемішуємо масу і додаємо готову опару. Перемішуємо до рівномірного стану. Частинами додаємо просіяне борошно, спершу замішуємо ложкою.
  6. Коли все борошно буде у мисці, додаємо туди ж трішки олії. Вимішуємо руками близько 10 хвилин. Готове тісто накриваємо рушником і залишаємо на одну годину.
  7. Коли тісто підійде, обминаємо його та ділимо навпіл. Кожну половину ділимо ще на 6 частин.
  8. Кожен шматочок розкатуємо у невеликий коржик. Всередину викладаємо по чайній ложці вареного згущеного молока, формуємо булочку.
  9. Викладаємо булочки на деко, застелене пергаментом, та залишаємо на 20 хвилин. Випікаємо булочки 15-25 хвилин за температури 180-200 градусів.

Тісто виходить надзвичайно м’яке. Також ми розповідали, як приготувати смачний мус з двох інгредієнтів.

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#Рецепт #Булочки #Випічка