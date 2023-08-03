Спробуйте — і будете пекти такі булочки постійно: тісто — як пух

Проста та бюджетна смакота

Ми розповідали, як приготувати швидкі ситні пиріжечки. Тепер ділимось неперевершеним рецептом домашніх булочок. Тісто виходить ніжне та м’яке, як пух.

Рецептом простого частування у мережі поділились на порталі "1 хвилина". Готується просто — головне, дотриматись пропорції борошна в тісті.

Інгредієнти для опари:

200 мілілітрів молока;

20 грамів сирих дріжджів;

1 столова ложка цукру;

3 столові ложки борошна.

Для тіста:

2 курячих яйця;

1 чайна ложка солі;

50 грамів цукру;

370-400 грамів борошна;

60 грамів вершкового масла;

30 мілілітрів олії;

Ванілін – до смаку.

Спосіб приготування:

Для опари у тепле молоко додаємо дріжджі та цукор. Добре перемішуємо до однорідного стану. Просіюємо борошно і також додаємо. Знову перемішуємо та залишаємо на 20 хвилин. Тим часом можна починати готувати основне тісто. У миску розбиваємо курячі яйця. Додаємо сіль, цукор, ванілін. Перемішуємо до однорідності. Вливаємо розтоплене, але не гаряче вершкове масло. Перемішуємо масу і додаємо готову опару. Перемішуємо до рівномірного стану. Частинами додаємо просіяне борошно, спершу замішуємо ложкою. Коли все борошно буде у мисці, додаємо туди ж трішки олії. Вимішуємо руками близько 10 хвилин. Готове тісто накриваємо рушником і залишаємо на одну годину. Коли тісто підійде, обминаємо його та ділимо навпіл. Кожну половину ділимо ще на 6 частин. Кожен шматочок розкатуємо у невеликий коржик. Всередину викладаємо по чайній ложці вареного згущеного молока, формуємо булочку. Викладаємо булочки на деко, застелене пергаментом, та залишаємо на 20 хвилин. Випікаємо булочки 15-25 хвилин за температури 180-200 градусів.

Тісто виходить надзвичайно м’яке. Також ми розповідали, як приготувати смачний мус з двох інгредієнтів.