Спробуйте — і будете пекти такі булочки постійно: тісто — як пух
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Проста та бюджетна смакота
Ми розповідали, як приготувати швидкі ситні пиріжечки. Тепер ділимось неперевершеним рецептом домашніх булочок. Тісто виходить ніжне та м’яке, як пух.
Рецептом простого частування у мережі поділились на порталі "1 хвилина". Готується просто — головне, дотриматись пропорції борошна в тісті.
Інгредієнти для опари:
- 200 мілілітрів молока;
- 20 грамів сирих дріжджів;
- 1 столова ложка цукру;
- 3 столові ложки борошна.
Для тіста:
- 2 курячих яйця;
- 1 чайна ложка солі;
- 50 грамів цукру;
- 370-400 грамів борошна;
- 60 грамів вершкового масла;
- 30 мілілітрів олії;
- Ванілін – до смаку.
Спосіб приготування:
- Для опари у тепле молоко додаємо дріжджі та цукор. Добре перемішуємо до однорідного стану.
- Просіюємо борошно і також додаємо. Знову перемішуємо та залишаємо на 20 хвилин.
- Тим часом можна починати готувати основне тісто. У миску розбиваємо курячі яйця.
- Додаємо сіль, цукор, ванілін. Перемішуємо до однорідності. Вливаємо розтоплене, але не гаряче вершкове масло.
- Перемішуємо масу і додаємо готову опару. Перемішуємо до рівномірного стану. Частинами додаємо просіяне борошно, спершу замішуємо ложкою.
- Коли все борошно буде у мисці, додаємо туди ж трішки олії. Вимішуємо руками близько 10 хвилин. Готове тісто накриваємо рушником і залишаємо на одну годину.
- Коли тісто підійде, обминаємо його та ділимо навпіл. Кожну половину ділимо ще на 6 частин.
- Кожен шматочок розкатуємо у невеликий коржик. Всередину викладаємо по чайній ложці вареного згущеного молока, формуємо булочку.
- Викладаємо булочки на деко, застелене пергаментом, та залишаємо на 20 хвилин. Випікаємо булочки 15-25 хвилин за температури 180-200 градусів.
Тісто виходить надзвичайно м’яке. Також ми розповідали, як приготувати смачний мус з двох інгредієнтів.