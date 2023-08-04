Пінна заготовка для домашнього капучино: приготуйте раз — і насолоджуйтесь щоранку

Для смачного напою вам не обов’язково бігати до кав’ярні

Ароматне капучино – це гармонійний баланс солодкого смаку кави та ніжного молока. Якщо ви думаєте, що справжній напій можна отримати тільки в кав’ярні, ми вас потішимо – приготувати капучино з пишною піною можна і вдома, і ми розповімо, як.

За рецептом "Це Смак" такий ароматний кавовий напій можна приготувати із простих інгредієнтів. Ви не тільки можете насолодитися смачним капучино, але й зробити заготовку на кілька днів — так ви не щоранку витрачатимете час на приготування напою. Ще одна хороша новина: ви можете самостійно регулювати смак, а ефектній піні позаздрить навіть професійний бариста. Ідемо готувати?

Як приготувати домашнє капучино з пишною піною

Інгредієнти на 4 порції:

розчинна кава – 0,5 склянки;

цукор – 90 г;

вода – 100 мл;

молоко – 200 мл.

Спосіб приготування:

У чашу блендера засипте каву та цукор, залийте холодною водою. Збивайте вінчиком протягом 2 хвилин. У кухоль покладіть 2 ч. л. отриманої кавової маси. Нагрійте молоко і залийте масу, добре перемішайте. Каву, що залишилася, перекласти в герметичну ємність і зберігати в холодильнику.

Крім приготування напою, що бадьорить, цю кавову суміш можна використовувати для прикраси домашньої випічки. Спробуйте – і ви не пошкодуєте!