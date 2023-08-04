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Смачно, як у дитинстві: рецепт приголомшливого томатного супу з фрикадельками

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Рецепт цього супу з фрикадельками можна змінювати на свій смак
Рецепт цього супу з фрикадельками можна змінювати на свій смак. Фото shuba.life

Такий суп стане улюбленим обідом у всієї родини.

Хочеться нагодувати сім’ю смачним та ситним обідом ? Тоді томатний суп із фрикадельками – саме те, що ви шукали.

Така перша страва за рецептом Shuba готується досить швидко: просто приготуйте крем-суп з помідорів, а потім опустіть у нього стільки фрикадельок, скільки забажаєте. Фрикадельки можна приготувати з будь-якого м’яса, для вегетаріанських та веганських версій підійдуть гриби, квасоля, бобові, овочі.

Як приготувати томатний суп з фрикадельками

Інгредієнти на 5 порцій:

  • томати — 1 кг;
  • цибуля ріпчаста — 2 шт.;
  • часник, зубчики — 2 шт.;
  • оливкова олія — 80 г;
  • бульйон овочевий — 1 л;
  • хліб білий — 100 г;
  • вершки – 100 мл;
  • м’ясний фарш — 600 г;
  • яйця курячі — 1 шт.;
  • сіль, перець чорний мелений, зелень — на смак.

Спосіб приготування:

  1. Цибулю та часник очистьте і дрібно наріжте. Обсмажте їх на 40 мл олії до прозорості протягом 5 хвилин.
  2. Помиті та нарізані кубиками помідори додайте в засмажку, готуйте 2-3 хвилини, перекладіть у каструлю і залийте бульйоном. Доведіть до кипіння та варіть 20 хвилин.
  3. Хліб замочіть у вершках на 5 хвилин, потім відіжміть і додайте у фарш. Туди ж надішліть яйце, сіль, перець і перемішайте. З отриманого фаршу сформуйте фрикадельки та обсмажте їх з усіх боків до рум’яності.
  4. Суп пюруйте занурювальним блендером, додайте фрикадельки, посоліть і поперчіть. Доведіть до кипіння та проваріть 5 хвилин.

Подавайте суп із подрібненою зеленню та домашнім хлібом. Смачного!

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