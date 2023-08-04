Смачно, як у дитинстві: рецепт приголомшливого томатного супу з фрикадельками

Такий суп стане улюбленим обідом у всієї родини.

Хочеться нагодувати сім’ю смачним та ситним обідом ? Тоді томатний суп із фрикадельками – саме те, що ви шукали.

Така перша страва за рецептом Shuba готується досить швидко: просто приготуйте крем-суп з помідорів, а потім опустіть у нього стільки фрикадельок, скільки забажаєте. Фрикадельки можна приготувати з будь-якого м’яса, для вегетаріанських та веганських версій підійдуть гриби, квасоля, бобові, овочі.

Як приготувати томатний суп з фрикадельками

Інгредієнти на 5 порцій:

томати — 1 кг;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

часник, зубчики — 2 шт.;

оливкова олія — 80 г;

бульйон овочевий — 1 л;

хліб білий — 100 г;

вершки – 100 мл;

м’ясний фарш — 600 г;

яйця курячі — 1 шт.;

сіль, перець чорний мелений, зелень — на смак.

Спосіб приготування:

Цибулю та часник очистьте і дрібно наріжте. Обсмажте їх на 40 мл олії до прозорості протягом 5 хвилин. Помиті та нарізані кубиками помідори додайте в засмажку, готуйте 2-3 хвилини, перекладіть у каструлю і залийте бульйоном. Доведіть до кипіння та варіть 20 хвилин. Хліб замочіть у вершках на 5 хвилин, потім відіжміть і додайте у фарш. Туди ж надішліть яйце, сіль, перець і перемішайте. З отриманого фаршу сформуйте фрикадельки та обсмажте їх з усіх боків до рум’яності. Суп пюруйте занурювальним блендером, додайте фрикадельки, посоліть і поперчіть. Доведіть до кипіння та проваріть 5 хвилин.

Подавайте суп із подрібненою зеленню та домашнім хлібом. Смачного!