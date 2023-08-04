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Кращого рецепту вам не знайти: для цього салату просто змішайте кабачки, цибулю та моркву.

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Літній салат з кабачків, моркви та цибулі
Літній салат з кабачків, моркви та цибулі. Фото odnaminyta.com

Лише десять хвилин — і страва на столі

Кабачки – унікальний продукт. З нього можна приготувати неймовірну кількість страв – від найпростіших до найскладніших.

Ми сьогодні будемо готувати салат із кабачків за рецептом "1 хвилина". Чудово смачна і яскрава страва стане хітом вашого столу – робити його нескладно, а результат вразить не лише вашу родину, а й усіх гостей.

Як приготувати салат з кабачків

Інгредієнти:

  • кабачки – 1 кг;
  • цибуля – 250 г;
  • морква – 200 г;
  • часник — 3 зуб.;
  • соняшникова олія – 100 мл.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • коріандр – 0,5 ч. л.;
  • гострий червоний перець – 0,5 ч. л.;
  • чорний перець — 0,5 ч. л.;
  • цукор -1 ч. л.;
  • сіль — 2 ч.л.;
  • оцет 70% — 1 ч. л.;
  • петрушка – до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Вимиті кабачки нарізаємо кружальцями, потім тоненькою соломкою. Додаємо сіль, перемішуємо.
  2. Моркву натираємо на корейській тертці, цибулю нарізаємо кружальцями.
  3. Розігріваємо сковороду з невеликою кількістю олії та обсмажуємо цибулю. Потім додаємо підготовлену моркву і тушкуємо 2 хвилини. Вимикаємо, додаємо паприку, перець, коріандр, перемішуємо та даємо відпочити.
  4. Кабачки відживаємо та викладаємо в суху миску, додаємо чорний перець, часник, все вимішуємо. З’єднуємо заправку з овочами.
  5. Салат готовий. Перед подачею можна прикрасити листям кропу або петрушки.

Приготуйте до такого салату курку за єврейським рецептом та насолоджуйтесь. Смачного!

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