Кращого рецепту вам не знайти: для цього салату просто змішайте кабачки, цибулю та моркву.

Лише десять хвилин — і страва на столі

Кабачки – унікальний продукт. З нього можна приготувати неймовірну кількість страв – від найпростіших до найскладніших.

Ми сьогодні будемо готувати салат із кабачків за рецептом "1 хвилина". Чудово смачна і яскрава страва стане хітом вашого столу – робити його нескладно, а результат вразить не лише вашу родину, а й усіх гостей.

Як приготувати салат з кабачків

Інгредієнти:

кабачки – 1 кг;

цибуля – 250 г;

морква – 200 г;

часник — 3 зуб.;

соняшникова олія – 100 мл.;

паприка — 1 ч. л.;

коріандр – 0,5 ч. л.;

гострий червоний перець – 0,5 ч. л.;

чорний перець — 0,5 ч. л.;

цукор -1 ч. л.;

сіль — 2 ч.л.;

оцет 70% — 1 ч. л.;

петрушка – до смаку.

Спосіб приготування:

Вимиті кабачки нарізаємо кружальцями, потім тоненькою соломкою. Додаємо сіль, перемішуємо. Моркву натираємо на корейській тертці, цибулю нарізаємо кружальцями. Розігріваємо сковороду з невеликою кількістю олії та обсмажуємо цибулю. Потім додаємо підготовлену моркву і тушкуємо 2 хвилини. Вимикаємо, додаємо паприку, перець, коріандр, перемішуємо та даємо відпочити. Кабачки відживаємо та викладаємо в суху миску, додаємо чорний перець, часник, все вимішуємо. З’єднуємо заправку з овочами. Салат готовий. Перед подачею можна прикрасити листям кропу або петрушки.

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