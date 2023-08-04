Кращого рецепту вам не знайти: для цього салату просто змішайте кабачки, цибулю та моркву.
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Лише десять хвилин — і страва на столі
Кабачки – унікальний продукт. З нього можна приготувати неймовірну кількість страв – від найпростіших до найскладніших.
Ми сьогодні будемо готувати салат із кабачків за рецептом "1 хвилина". Чудово смачна і яскрава страва стане хітом вашого столу – робити його нескладно, а результат вразить не лише вашу родину, а й усіх гостей.
Як приготувати салат з кабачків
Інгредієнти:
- кабачки – 1 кг;
- цибуля – 250 г;
- морква – 200 г;
- часник — 3 зуб.;
- соняшникова олія – 100 мл.;
- паприка — 1 ч. л.;
- коріандр – 0,5 ч. л.;
- гострий червоний перець – 0,5 ч. л.;
- чорний перець — 0,5 ч. л.;
- цукор -1 ч. л.;
- сіль — 2 ч.л.;
- оцет 70% — 1 ч. л.;
- петрушка – до смаку.
Спосіб приготування:
- Вимиті кабачки нарізаємо кружальцями, потім тоненькою соломкою. Додаємо сіль, перемішуємо.
- Моркву натираємо на корейській тертці, цибулю нарізаємо кружальцями.
- Розігріваємо сковороду з невеликою кількістю олії та обсмажуємо цибулю. Потім додаємо підготовлену моркву і тушкуємо 2 хвилини. Вимикаємо, додаємо паприку, перець, коріандр, перемішуємо та даємо відпочити.
- Кабачки відживаємо та викладаємо в суху миску, додаємо чорний перець, часник, все вимішуємо. З’єднуємо заправку з овочами.
- Салат готовий. Перед подачею можна прикрасити листям кропу або петрушки.
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