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Забудьте про шашлики: рецепт курячих гомілок на грилі, який завжди допоможе

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Незабутні курячі гомілки на грилі
Незабутні курячі гомілки на грилі. Фото shuba.life

Півгодини — і страва готова

Курячі ніжки – це класика. А якщо вони ще й приготовані на мангалі або на грилі — цей смак точно запам’ятається надовго!

Ці курячі гомілки на грилі з простою запашною приправою за рецептом Shuba обов’язково стануть хітом вашого наступного пікніка. Простий спосіб приготування ніколи не підведе: вам просто необхідно замаринувати їх у незвичайному маринаді та посмажити на грилі. Як приємно насолоджуватися такою стравою!

Як приготувати курячі гомілки на грилі

Інгредієнти на 4 порції:

  • курячі гомілки — 8 шт.;
  • перець солодкий — 2 шт.;
  • томати — 4 шт.;
  • часник, зубчики — 2 шт.;
  • пиво темне – 200 мл;
  • мед — 20 г;
  • гілочка петрушки — 10 г;
  • сіль, перець чорний мелений, приправа до курки — на смак.

Спосіб приготування:

  1. Курячі гомілки помийте, обсушіть, посоліть, поперчіть і посипте спеціями.
  2. Додайте в пиво пропущений через прес часник, мед та підготовлені гомілки. Відправте підготовлене м’ясо в холодильник маринуватися мінімум на 2 години.
  3. Тим часом перець та помідори вимийте, розріжте навпіл, видаліть серцевину з перцю. Обсмажте спочатку на грилі овочі з двох сторін по 2-3 хвилини. Потім обсмажте гомілки до готовності з кожного боку.
  4. Викладіть на порційні тарілки по дві гомілки та шматочки овочів. Прикрасьте листочками петрушки.

До ароматного шашлику приготуйте закуску з помідорів за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь, смачного!

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#Рецепт #Курка #Готуємо вдома