Забудьте про шашлики: рецепт курячих гомілок на грилі, який завжди допоможе
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Півгодини — і страва готова
Курячі ніжки – це класика. А якщо вони ще й приготовані на мангалі або на грилі — цей смак точно запам’ятається надовго!
Ці курячі гомілки на грилі з простою запашною приправою за рецептом Shuba обов’язково стануть хітом вашого наступного пікніка. Простий спосіб приготування ніколи не підведе: вам просто необхідно замаринувати їх у незвичайному маринаді та посмажити на грилі. Як приємно насолоджуватися такою стравою!
Як приготувати курячі гомілки на грилі
Інгредієнти на 4 порції:
- курячі гомілки — 8 шт.;
- перець солодкий — 2 шт.;
- томати — 4 шт.;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- пиво темне – 200 мл;
- мед — 20 г;
- гілочка петрушки — 10 г;
- сіль, перець чорний мелений, приправа до курки — на смак.
Спосіб приготування:
- Курячі гомілки помийте, обсушіть, посоліть, поперчіть і посипте спеціями.
- Додайте в пиво пропущений через прес часник, мед та підготовлені гомілки. Відправте підготовлене м’ясо в холодильник маринуватися мінімум на 2 години.
- Тим часом перець та помідори вимийте, розріжте навпіл, видаліть серцевину з перцю. Обсмажте спочатку на грилі овочі з двох сторін по 2-3 хвилини. Потім обсмажте гомілки до готовності з кожного боку.
- Викладіть на порційні тарілки по дві гомілки та шматочки овочів. Прикрасьте листочками петрушки.
До ароматного шашлику приготуйте закуску з помідорів за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь, смачного!