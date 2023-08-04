Забудьте про шашлики: рецепт курячих гомілок на грилі, який завжди допоможе

Півгодини — і страва готова

Курячі ніжки – це класика. А якщо вони ще й приготовані на мангалі або на грилі — цей смак точно запам’ятається надовго!

Ці курячі гомілки на грилі з простою запашною приправою за рецептом Shuba обов’язково стануть хітом вашого наступного пікніка. Простий спосіб приготування ніколи не підведе: вам просто необхідно замаринувати їх у незвичайному маринаді та посмажити на грилі. Як приємно насолоджуватися такою стравою!

Як приготувати курячі гомілки на грилі

Інгредієнти на 4 порції:

курячі гомілки — 8 шт.;

перець солодкий — 2 шт.;

томати — 4 шт.;

часник, зубчики — 2 шт.;

пиво темне – 200 мл;

мед — 20 г;

гілочка петрушки — 10 г;

сіль, перець чорний мелений, приправа до курки — на смак.

Спосіб приготування:

Курячі гомілки помийте, обсушіть, посоліть, поперчіть і посипте спеціями. Додайте в пиво пропущений через прес часник, мед та підготовлені гомілки. Відправте підготовлене м’ясо в холодильник маринуватися мінімум на 2 години. Тим часом перець та помідори вимийте, розріжте навпіл, видаліть серцевину з перцю. Обсмажте спочатку на грилі овочі з двох сторін по 2-3 хвилини. Потім обсмажте гомілки до готовності з кожного боку. Викладіть на порційні тарілки по дві гомілки та шматочки овочів. Прикрасьте листочками петрушки.

До ароматного шашлику приготуйте закуску з помідорів за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь, смачного!