Близькі будуть просити тільки їх: фантастичний рецепт котлет із кабачків та фаршу

Улюблена страва всієї родини

Зараз можна знайти багато різних рецептів котлет. Ми звикли при слові "котлети" представляти м’ясну страву з часником у панірувальних сухарях. І це найулюбленіший варіант багатьох. А чи можливо зробити биточки ще більш ніжними та корисними? Так, якщо ми додамо до фаршу кабачки.

Така літня та соковита страва за рецептом Ukr.media точно не залишить нікого байдужим! Готується воно недовго із простих продуктів, а вийде настільки смачним, що рідні оближуть і пальці, і тарілки.

Як приготувати котлети з кабачків та курки

Інгредієнти:

кабачок — 1 шт. (320 гр.);

цибуля – 1 шт. (120 гр.);

картопля – 1 шт. (200 гр.);

фарш курячий — 500 гр.;

яйця — 2 шт.;

часник – 1 зубчик;

петрушка — 20 гр.;

манна крупа — 2 ст. л.;

сіль — 2/3 ч. л. (за смаком);

чорний перець – 1/3 ч. л. (за смаком);

олія для смаження.

Спосіб приготування:

Очистіть кабачок та цибулю, натріть на великій тертці, а очищену картоплю – на дрібній. Додайте всі спеції та сіль, яйця та фарш. Натріть зубчик часнику та наріжте зелень. Додайте у фарш. Туди відправте манну крупу, перемішайте і залиште під кришкою на 20 хвилин. На розігріту сковороду з олією ложкою викладайте фарш. Смажте котлети під кришкою до повної готовності.

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