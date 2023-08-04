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Найкраща класична намазка: просто змішати три інгредієнти

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Чудовий варіант закуски до свята чи перекусу
Чудовий варіант закуски до свята чи перекусу. Фото shuba.life

Ідеально, коли не хочеться морочитися із закусками

Намазки на хліб — чудовий варіант їжі, які дозволяють смачно поснідати, перекусити, або й "вигадати" ошатну закуску до святкового столу. Ми ділились рецептом смачних рибних бутербродів. Тепер розповідаємо, як приготувати класичну сирну намазку.

В основі цієї страви всього три інгредієнти. Та й реалізація надзвичайно проста — просто змішати все разом блендером або вручну.

Інгредієнти:

  • 200 г плавленого сиру
  • 4 столові ложки майонезу
  • 2-3 зубчики часнику
  • зелень — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Сир кладемо на кілька секунд в мікрохвильовку. Він повинен стати м’яким.
  2. Дрібно кришимо зелень. Будь-яким чином подрібнюємо часник. Можна просто перебити все разом в блендері — і намазка готова. Втім, якщо порізати зелень, то вона буде відчуватись в текстурі намазки, що дуже смачно.
  3. Сир змішуємо з зеленню, майонезом та часником. Ретельно перемішуємо.

Така намазка — основа бутербродної страви. Якщо є бажання, дуже смачно буде додати до неї горіхову крихту, оливки, дрібно покришені солоні огірочки тощо. Також ми ділились рецептом італійського закусочного масла — обов’язково приготуйте його, якщо маєте в холодильнику відкриту баночку в’ялених томатів.

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#Рецепт #Бутерброди #намазка