Найкраща класична намазка: просто змішати три інгредієнти

Ідеально, коли не хочеться морочитися із закусками

Намазки на хліб — чудовий варіант їжі, які дозволяють смачно поснідати, перекусити, або й "вигадати" ошатну закуску до святкового столу. Ми ділились рецептом смачних рибних бутербродів. Тепер розповідаємо, як приготувати класичну сирну намазку.

В основі цієї страви всього три інгредієнти. Та й реалізація надзвичайно проста — просто змішати все разом блендером або вручну.

Інгредієнти:

200 г плавленого сиру

4 столові ложки майонезу

2-3 зубчики часнику

зелень — до смаку

Спосіб приготування:

Сир кладемо на кілька секунд в мікрохвильовку. Він повинен стати м’яким. Дрібно кришимо зелень. Будь-яким чином подрібнюємо часник. Можна просто перебити все разом в блендері — і намазка готова. Втім, якщо порізати зелень, то вона буде відчуватись в текстурі намазки, що дуже смачно. Сир змішуємо з зеленню, майонезом та часником. Ретельно перемішуємо.

Така намазка — основа бутербродної страви. Якщо є бажання, дуже смачно буде додати до неї горіхову крихту, оливки, дрібно покришені солоні огірочки тощо. Також ми ділились рецептом італійського закусочного масла — обов’язково приготуйте його, якщо маєте в холодильнику відкриту баночку в’ялених томатів.