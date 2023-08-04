Найкраща класична намазка: просто змішати три інгредієнти
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Ідеально, коли не хочеться морочитися із закусками
Намазки на хліб — чудовий варіант їжі, які дозволяють смачно поснідати, перекусити, або й "вигадати" ошатну закуску до святкового столу. Ми ділились рецептом смачних рибних бутербродів. Тепер розповідаємо, як приготувати класичну сирну намазку.
В основі цієї страви всього три інгредієнти. Та й реалізація надзвичайно проста — просто змішати все разом блендером або вручну.
Інгредієнти:
- 200 г плавленого сиру
- 4 столові ложки майонезу
- 2-3 зубчики часнику
- зелень — до смаку
Спосіб приготування:
- Сир кладемо на кілька секунд в мікрохвильовку. Він повинен стати м’яким.
- Дрібно кришимо зелень. Будь-яким чином подрібнюємо часник. Можна просто перебити все разом в блендері — і намазка готова. Втім, якщо порізати зелень, то вона буде відчуватись в текстурі намазки, що дуже смачно.
- Сир змішуємо з зеленню, майонезом та часником. Ретельно перемішуємо.
Така намазка — основа бутербродної страви. Якщо є бажання, дуже смачно буде додати до неї горіхову крихту, оливки, дрібно покришені солоні огірочки тощо. Також ми ділились рецептом італійського закусочного масла — обов’язково приготуйте його, якщо маєте в холодильнику відкриту баночку в’ялених томатів.