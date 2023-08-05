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Ідеальний курячий шашлик готується тільки так: рецепт, після якого м’ясо з’їдять із мангалом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ідеальний курячий шашлик
Ідеальний курячий шашлик. Фото shuba.life

Соковите та ніжне м’ясо розлетиться дуже швидко

Ароматний, соковитий та ніжний шашлик – що може бути краще на пікніку? У цьому питанні важливо все: вибір м’яса, приготування маринаду, правильне приготування.

Якщо ви ще не знайшли ідеальний рецепт шашлику, то він перед вами! Shuba для цього рецепту рекомендує брати курячі стегна без кісток і шкіри — на відміну від курячого філе, ця частина жирніша і соковитіша. Готувати таке м’ясо — простіше нема куди, а результат виходить феєричним. Спробуємо?

Як приготувати курячий шашлик

Інгредієнти на 10 порцій:

  • курячі стегна з гомілкою — 10 шт.;
  • йогурт — 5 ст. л.;
  • кмин — 1 ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • кориця — 1 ч. л.;
  • червоний перець чилі – 1 ч. л.;
  • лимон, цедра — 10 г;
  • лимон, сік — 10 г;
  • оливкова олія — 20 мл;
  • часник сушений — 1 ч. л.;
  • перець чорний мелений, сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Промийте м’ясо, виріжте кісточки та зайвий жир, наріжте на порційні шматочки.
  2. Для маринаду змішайте в мисці решту інгредієнтів.
  3. Покладіть курку в маринад. Поставте миску в холодильник щонайменше на 8 годин.
  4. Нанизуйте курку на шпажки. Запікайте їх у духовці, на грилі чи мангалі до готовності.

Приготуйте до шашлику соус з грузинським акцентом та насолоджуйтесь. Смачного!

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#Рецепт #Шашлик #Готуємо вдома