Ідеальний курячий шашлик готується тільки так: рецепт, після якого м’ясо з’їдять із мангалом
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Соковите та ніжне м’ясо розлетиться дуже швидко
Ароматний, соковитий та ніжний шашлик – що може бути краще на пікніку? У цьому питанні важливо все: вибір м’яса, приготування маринаду, правильне приготування.
Якщо ви ще не знайшли ідеальний рецепт шашлику, то він перед вами! Shuba для цього рецепту рекомендує брати курячі стегна без кісток і шкіри — на відміну від курячого філе, ця частина жирніша і соковитіша. Готувати таке м’ясо — простіше нема куди, а результат виходить феєричним. Спробуємо?
Як приготувати курячий шашлик
Інгредієнти на 10 порцій:
- курячі стегна з гомілкою — 10 шт.;
- йогурт — 5 ст. л.;
- кмин — 1 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- кориця — 1 ч. л.;
- червоний перець чилі – 1 ч. л.;
- лимон, цедра — 10 г;
- лимон, сік — 10 г;
- оливкова олія — 20 мл;
- часник сушений — 1 ч. л.;
- перець чорний мелений, сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Промийте м’ясо, виріжте кісточки та зайвий жир, наріжте на порційні шматочки.
- Для маринаду змішайте в мисці решту інгредієнтів.
- Покладіть курку в маринад. Поставте миску в холодильник щонайменше на 8 годин.
- Нанизуйте курку на шпажки. Запікайте їх у духовці, на грилі чи мангалі до готовності.
Приготуйте до шашлику соус з грузинським акцентом та насолоджуйтесь. Смачного!