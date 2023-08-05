Без томатного соусу по цьому рецепту близькі більше не будуть їсти макарони
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Смакота з підручних продуктів
Макарони – це дуже проста страва, яка часто з’являється на столі практично в кожній родині. Готувати їх швидко та досить легко. Але якщо всі рецепти з макаронами вже перепробувані, виникає питання, з чим їх сьогодні приготувати?
З неймовірно смачним томатним соусом за рецептом ProstoWay. Він дуже вдало доповнить смак пасти, надасть їм неперевершеного смаку і навіть вишуканості. Приготувати таку страву дуже легко — вам потрібно запастися лише кількома інгредієнтами та гарним настроєм. Ви готові?
Як приготувати томатний соус для макаронів
Інгредієнти:
- помідори — 800 г;
- томатна паста — 100 г;
- цибуля – 1 шт.;
- часник — 2 зубки;
- масло;
- базилік;
- сіль перець.
Спосіб приготування:
- Помийте помідори. Надріжте їх і опустіть в окріп, після чого зніміть з них шкірку і дрібно наріжте.
- Очистьте цибулю, дрібно наріжте та обсмажте на олії до золотистого кольору. Додайте подрібнений часник і смажте ще хвилину.
- У сковороду додайте помідори разом із томатною пастою і варіть соус протягом 40 хвилин, постійно помішуючи.
- Посоліть та поперчіть масу, додайте базилік і 5 хвилин потримайте на вогні.
Соус готовий. Додайте їх в улюблені макарони та насолоджуйтесь. Смачного!