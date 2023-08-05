Рус

Без томатного соусу по цьому рецепту близькі більше не будуть їсти макарони

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Неперевершений томатний соус до макаронів
Неперевершений томатний соус до макаронів. Фото ukr.media

Смакота з підручних продуктів

Макарони – це дуже проста страва, яка часто з’являється на столі практично в кожній родині. Готувати їх швидко та досить легко. Але якщо всі рецепти з макаронами вже перепробувані, виникає питання, з чим їх сьогодні приготувати?

З неймовірно смачним томатним соусом за рецептом ProstoWay. Він дуже вдало доповнить смак пасти, надасть їм неперевершеного смаку і навіть вишуканості. Приготувати таку страву дуже легко — вам потрібно запастися лише кількома інгредієнтами та гарним настроєм. Ви готові?

Як приготувати томатний соус для макаронів

Інгредієнти:

  • помідори — 800 г;
  • томатна паста — 100 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • часник — 2 зубки;
  • масло;
  • базилік;
  • сіль перець.

Спосіб приготування:

  1. Помийте помідори. Надріжте їх і опустіть в окріп, після чого зніміть з них шкірку і дрібно наріжте.
  2. Очистьте цибулю, дрібно наріжте та обсмажте на олії до золотистого кольору. Додайте подрібнений часник і смажте ще хвилину.
  3. У сковороду додайте помідори разом із томатною пастою і варіть соус протягом 40 хвилин, постійно помішуючи.
  4. Посоліть та поперчіть масу, додайте базилік і 5 хвилин потримайте на вогні.

Соус готовий. Додайте їх в улюблені макарони та насолоджуйтесь. Смачного!