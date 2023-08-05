Без томатного соусу по цьому рецепту близькі більше не будуть їсти макарони

Смакота з підручних продуктів

Макарони – це дуже проста страва, яка часто з’являється на столі практично в кожній родині. Готувати їх швидко та досить легко. Але якщо всі рецепти з макаронами вже перепробувані, виникає питання, з чим їх сьогодні приготувати?

З неймовірно смачним томатним соусом за рецептом ProstoWay. Він дуже вдало доповнить смак пасти, надасть їм неперевершеного смаку і навіть вишуканості. Приготувати таку страву дуже легко — вам потрібно запастися лише кількома інгредієнтами та гарним настроєм. Ви готові?

Як приготувати томатний соус для макаронів

Інгредієнти:

помідори — 800 г;

томатна паста — 100 г;

цибуля – 1 шт.;

часник — 2 зубки;

масло;

базилік;

сіль перець.

Спосіб приготування:

Помийте помідори. Надріжте їх і опустіть в окріп, після чого зніміть з них шкірку і дрібно наріжте. Очистьте цибулю, дрібно наріжте та обсмажте на олії до золотистого кольору. Додайте подрібнений часник і смажте ще хвилину. У сковороду додайте помідори разом із томатною пастою і варіть соус протягом 40 хвилин, постійно помішуючи. Посоліть та поперчіть масу, додайте базилік і 5 хвилин потримайте на вогні.

Соус готовий. Додайте їх в улюблені макарони та насолоджуйтесь. Смачного!