Замість шкідливих магазинних: готуємо хрусткі чипси зі смажених макаронів (відео)

Смачно, хрумко і абсолютно нешкідливо!

Складно пройти повз хрусткі магазинні чипси з найрізноманітнішими смаками? Безумовно, ми вже навчилися готувати їх вдома, але що робити, якщо хочеться різноманітності?

Приготувати чипси зі смажених макаронів за рецептом anny.cooking. Це чудова альтернатива проста та цікава закуска як для сімейних посиденьок, так і для великої компанії. І ваші близькі, і друзі не відмовлять собі в задоволенні похрумтіти такою смакотою.

Як приготувати чипси зі смажених макаронів

Інгредієнти:

200 г макаронів бантиків;

1 ложка крохмалю;

1 ложка борошна;

200 – 300 г соняшникової олії для фритюру.

Спеції:

1/2 ч. л. солі;

1 – 2 ч. л. паприки;

1/2 ч. л. сухого часнику;

1 ч. л. італійських трав;

Для соусу:

3 – 4 ложки сметани;

2 ч. л. кропу;

1 зубчик часнику;

1/3 ч. л. солі;

1/2 ч. л. паприки;

1 ч. л. французької гірчиці.

Спосіб приготування:

️Макарони бантики відварюємо до готовності. Промиваємо їх під холодною водою, щоб припинити процес приготування. Просушуємо на паперовому рушнику, охолоджуємо і з’єднуємо з крохмалем і борошном. Підсмажуємо макарони у фритюрі до золотистості. Готові макарони змішуємо разом зі спеціями, все добре перемішуємо. Змішуємо всі інгредієнти для соусу і подаємо разом з чипсами.

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