Гора пиріжків зі склянки кефіру та яйця: з цим рецептом ви забудете про інші
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На такі пиріжки збігатимуться всі друзі та сусіди
Що може бути краще за смажені пиріжки ? Правильно, смажені пиріжки з картоплею.
З "Бабусиними рецептами" таку смакоту можна приготувати з продуктів, які завжди є під рукою. Але такі м’які, золотаві пиріжки з хрусткою скоринкою не залишать байдужими нікого. Спробуємо?
Як приготувати пиріжки з картоплею
Інгредієнти
Для тіста:
- кефір – 250 мл;
- сіль — 1 ч.л.;
- яйце – 1 шт.;
- соняшникова олія – 30 мл;
- борошно — 400 г;
- розпушувач – ч. л.
Для начинки:
- картопля – 4 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- чорний мелений перець – щіпка.
Спосіб приготування:
- У кефір висипаємо сіль, розбиваємо яйце, перемішуємо все віночком. В масу просіюємо борошно з розпушувачем, замішуємо тісто.
- У тісто додаємо олію, замішуємо колобок, накриваємо його харчовою плівкою, залишаємо на 10 хвилин.
- Очищаємо картоплю, відварюємо та розминаємо в пюре.
- Нарізану дрібними кубиками цибулю обсмажуємо в сковороді на олії до золотистого кольору. Додаємо її в картопляне пюре, солимо, перчимо і перемішуємо.
- З картопляної маси формуємо невеликі кульки.
- Тісто ділимо на 10 частин, кожну розкочуємо в круглий коржик завтовшки 2-3 мм. У центр кожного коржика викладаємо картопляні кульки, запечатуємо тісто у формі трикутних пиріжків.
- Смажимо на розігрітій із соняшниковою олією сковороді під кришкою на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків.
Пиріжки перекладаємо на паперовий рушник. Таку смакоту можна подавати з соусом тартар. Смачного.