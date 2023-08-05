Гора пиріжків зі склянки кефіру та яйця: з цим рецептом ви забудете про інші

На такі пиріжки збігатимуться всі друзі та сусіди

Що може бути краще за смажені пиріжки ? Правильно, смажені пиріжки з картоплею.

З "Бабусиними рецептами" таку смакоту можна приготувати з продуктів, які завжди є під рукою. Але такі м’які, золотаві пиріжки з хрусткою скоринкою не залишать байдужими нікого. Спробуємо?

Як приготувати пиріжки з картоплею

Інгредієнти

Для тіста:

кефір – 250 мл;

сіль — 1 ч.л.;

яйце – 1 шт.;

соняшникова олія – 30 мл;

борошно — 400 г;

розпушувач – ч. л.

Для начинки:

картопля – 4 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

чорний мелений перець – щіпка.

Спосіб приготування:

У кефір висипаємо сіль, розбиваємо яйце, перемішуємо все віночком. В масу просіюємо борошно з розпушувачем, замішуємо тісто. У тісто додаємо олію, замішуємо колобок, накриваємо його харчовою плівкою, залишаємо на 10 хвилин. Очищаємо картоплю, відварюємо та розминаємо в пюре. Нарізану дрібними кубиками цибулю обсмажуємо в сковороді на олії до золотистого кольору. Додаємо її в картопляне пюре, солимо, перчимо і перемішуємо. З картопляної маси формуємо невеликі кульки. Тісто ділимо на 10 частин, кожну розкочуємо в круглий коржик завтовшки 2-3 мм. У центр кожного коржика викладаємо картопляні кульки, запечатуємо тісто у формі трикутних пиріжків. Смажимо на розігрітій із соняшниковою олією сковороді під кришкою на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків.

Пиріжки перекладаємо на паперовий рушник. Таку смакоту можна подавати з соусом тартар. Смачного.