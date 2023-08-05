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Гора пиріжків зі склянки кефіру та яйця: з цим рецептом ви забудете про інші

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такі пиріжки смачніші за чебуреки та піцу
Такі пиріжки смачніші за чебуреки та піцу. Фото babusyni-retsepty

На такі пиріжки збігатимуться всі друзі та сусіди

Що може бути краще за смажені пиріжки ? Правильно, смажені пиріжки з картоплею.

З "Бабусиними рецептами" таку смакоту можна приготувати з продуктів, які завжди є під рукою. Але такі м’які, золотаві пиріжки з хрусткою скоринкою не залишать байдужими нікого. Спробуємо?

Як приготувати пиріжки з картоплею

Інгредієнти

Для тіста:

  • кефір – 250 мл;
  • сіль — 1 ч.л.;
  • яйце – 1 шт.;
  • соняшникова олія – 30 мл;
  • борошно — 400 г;
  • розпушувач – ч. л.

Для начинки:

  • картопля – 4 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • чорний мелений перець – щіпка.

Спосіб приготування:

  1. У кефір висипаємо сіль, розбиваємо яйце, перемішуємо все віночком. В масу просіюємо борошно з розпушувачем, замішуємо тісто.
  2. У тісто додаємо олію, замішуємо колобок, накриваємо його харчовою плівкою, залишаємо на 10 хвилин.
  3. Очищаємо картоплю, відварюємо та розминаємо в пюре.
  4. Нарізану дрібними кубиками цибулю обсмажуємо в сковороді на олії до золотистого кольору. Додаємо її в картопляне пюре, солимо, перчимо і перемішуємо.
  5. З картопляної маси формуємо невеликі кульки.
  6. Тісто ділимо на 10 частин, кожну розкочуємо в круглий коржик завтовшки 2-3 мм. У центр кожного коржика викладаємо картопляні кульки, запечатуємо тісто у формі трикутних пиріжків.
  7. Смажимо на розігрітій із соняшниковою олією сковороді під кришкою на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків.

Пиріжки перекладаємо на паперовий рушник. Таку смакоту можна подавати з соусом тартар. Смачного.

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