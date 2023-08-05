Оригінальний листяний маринад: огірки з нього будете їсти бочками

Ароматна і хрустка закуска до будь-якої страви

Ми розповідали, як смачно закрити на зиму помідори. Тепер ділимось чудовим рецептом огірків.

Листя вишні і смородини в маринаді надає страві особливого смаку. Цей рецепт, про який розповіли на village-life.biz — справжня знахідка для тих, хто полюбляє поєднання кислого з солодким в одній страві.

Інгредієнти:

2 кг огірків

1,5 л води

1 чайна ложка 70% оцтової есенції

4 столові ложки цукру

3 столові ложки солі

1 чайна ложка насіння гірчиці

10 штук чорного перцю горошком

0,5 чайної ложки коріандру.

2-3 листки вишні.

2-3 листки смородини.

Спосіб приготування:

Огірки промиваємо й обрізаємо кінчики. Якщо огірки великі, можна порізати їх на дві частини. Нарізані огірки викладаємо в стерильні банки. Зверху кладемо листя смородини та вишні. У каструлі змішуємо воду, оцет, цукор і сіль. Додаємо гірчичне насіння, перець горошком і коріандр. Доводимо масу до кипіння. Кип’ятимо 5 хвилин, знімаємо з вогню і заливаємо в банки. Хай постоїть кілька хвилин. Маринад знову зливаємо у велику каструлю, доводимо до кипіння. Знову повертаємо в банки. Закатуємо їх кришками, перевертаємо догори дном. Залишаємо до повного охолодження.

Ця закуска точно сподобається і домашнім, і гостям. Також ми розповідали, як закрити на зиму салат зі шпарагівки.