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Оригінальний листяний маринад: огірки з нього будете їсти бочками

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Чудовий варіант заготовки
Чудовий варіант заготовки. Фото Файні рецепти

Ароматна і хрустка закуска до будь-якої страви

Ми розповідали, як смачно закрити на зиму помідори. Тепер ділимось чудовим рецептом огірків.

Листя вишні і смородини в маринаді надає страві особливого смаку. Цей рецепт, про який розповіли на village-life.biz — справжня знахідка для тих, хто полюбляє поєднання кислого з солодким в одній страві.

Інгредієнти:

  • 2 кг огірків
  • 1,5 л води
  • 1 чайна ложка 70% оцтової есенції
  • 4 столові ложки цукру
  • 3 столові ложки солі
  • 1 чайна ложка насіння гірчиці
  • 10 штук чорного перцю горошком
  • 0,5 чайної ложки коріандру.
  • 2-3 листки вишні.
  • 2-3 листки смородини.

Спосіб приготування:

  1. Огірки промиваємо й обрізаємо кінчики. Якщо огірки великі, можна порізати їх на дві частини.
  2. Нарізані огірки викладаємо в стерильні банки. Зверху кладемо листя смородини та вишні.
  3. У каструлі змішуємо воду, оцет, цукор і сіль. Додаємо гірчичне насіння, перець горошком і коріандр. Доводимо масу до кипіння.
  4. Кип’ятимо 5 хвилин, знімаємо з вогню і заливаємо в банки. Хай постоїть кілька хвилин.
  5. Маринад знову зливаємо у велику каструлю, доводимо до кипіння. Знову повертаємо в банки. Закатуємо їх кришками, перевертаємо догори дном. Залишаємо до повного охолодження.

Ця закуска точно сподобається і домашнім, і гостям. Також ми розповідали, як закрити на зиму салат зі шпарагівки.

Теги:
#Рецепт #Огірки #Консервація