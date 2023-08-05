Оригінальний листяний маринад: огірки з нього будете їсти бочками
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Ароматна і хрустка закуска до будь-якої страви
Ми розповідали, як смачно закрити на зиму помідори. Тепер ділимось чудовим рецептом огірків.
Листя вишні і смородини в маринаді надає страві особливого смаку. Цей рецепт, про який розповіли на village-life.biz — справжня знахідка для тих, хто полюбляє поєднання кислого з солодким в одній страві.
Інгредієнти:
- 2 кг огірків
- 1,5 л води
- 1 чайна ложка 70% оцтової есенції
- 4 столові ложки цукру
- 3 столові ложки солі
- 1 чайна ложка насіння гірчиці
- 10 штук чорного перцю горошком
- 0,5 чайної ложки коріандру.
- 2-3 листки вишні.
- 2-3 листки смородини.
Спосіб приготування:
- Огірки промиваємо й обрізаємо кінчики. Якщо огірки великі, можна порізати їх на дві частини.
- Нарізані огірки викладаємо в стерильні банки. Зверху кладемо листя смородини та вишні.
- У каструлі змішуємо воду, оцет, цукор і сіль. Додаємо гірчичне насіння, перець горошком і коріандр. Доводимо масу до кипіння.
- Кип’ятимо 5 хвилин, знімаємо з вогню і заливаємо в банки. Хай постоїть кілька хвилин.
- Маринад знову зливаємо у велику каструлю, доводимо до кипіння. Знову повертаємо в банки. Закатуємо їх кришками, перевертаємо догори дном. Залишаємо до повного охолодження.
Ця закуска точно сподобається і домашнім, і гостям. Також ми розповідали, як закрити на зиму салат зі шпарагівки.